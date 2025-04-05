https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html

Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области

Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025

Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области

Основные силы саперов на сегодняшний день направлены на разминирование населенных пунктов в приграничье Курской области, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T22:03:00+03:00

2025-04-05T22:03:00+03:00

2025-04-05T22:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

большесолдатский район

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Основные силы саперов на сегодняшний день направлены на разминирование населенных пунктов в приграничье Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам встречи с жителями курского Большесолдатского района. В субботу Хинштейн сообщил о встрече с жителями региона, чтобы "вырабатывать стратегию" восстановления приграничных пострадавших районов Курской области. Он уточнил, что в фокусе внимания был Большесолдатский район, а на собрании присутствовал его муниципальный актив, органы власти, руководители предприятий и инициативные группы. "Конечно, людей волнует проблема посевов и опасность подорваться на боеприпасах в полях. Сегодня основные силы сапёров брошены на разминирование населённых пунктов, и это наша первостепенная задача, чтобы приступать к восстановлению тех мест, где жили люди. Жизнь и безопасность — это наша главная ценность, пренебрегать этим нельзя!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что после разминирования сёл и деревень, специалисты займутся расчисткой полей, лесополос и водоёмов. "Сейчас в Большесолдатском районе разминировано два населённых пункта, всего работы запланированы в восьми", - уточнил он.

https://ria.ru/20250405/guevo-2009553351.html

https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html

большесолдатский район

курская область

россия

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большесолдатский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия