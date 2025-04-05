Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html
Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области
Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025
Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области
Основные силы саперов на сегодняшний день направлены на разминирование населенных пунктов в приграничье Курской области, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T22:03:00+03:00
2025-04-05T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
большесолдатский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978083780_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_46c993abc3cf10ea7a1ed07b6f379c2c.jpg
КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Основные силы саперов на сегодняшний день направлены на разминирование населенных пунктов в приграничье Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам встречи с жителями курского Большесолдатского района. В субботу Хинштейн сообщил о встрече с жителями региона, чтобы "вырабатывать стратегию" восстановления приграничных пострадавших районов Курской области. Он уточнил, что в фокусе внимания был Большесолдатский район, а на собрании присутствовал его муниципальный актив, органы власти, руководители предприятий и инициативные группы. "Конечно, людей волнует проблема посевов и опасность подорваться на боеприпасах в полях. Сегодня основные силы сапёров брошены на разминирование населённых пунктов, и это наша первостепенная задача, чтобы приступать к восстановлению тех мест, где жили люди. Жизнь и безопасность — это наша главная ценность, пренебрегать этим нельзя!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что после разминирования сёл и деревень, специалисты займутся расчисткой полей, лесополос и водоёмов. "Сейчас в Большесолдатском районе разминировано два населённых пункта, всего работы запланированы в восьми", - уточнил он.
https://ria.ru/20250405/guevo-2009553351.html
https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html
большесолдатский район
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978083780_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_0cfe29409d3d4ebbb82a5dd7d34ca0c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большесолдатский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Большесолдатский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области

Хинштейн: основные силы саперов направлены на разминирование Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Основные силы саперов на сегодняшний день направлены на разминирование населенных пунктов в приграничье Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам встречи с жителями курского Большесолдатского района.
В субботу Хинштейн сообщил о встрече с жителями региона, чтобы "вырабатывать стратегию" восстановления приграничных пострадавших районов Курской области. Он уточнил, что в фокусе внимания был Большесолдатский район, а на собрании присутствовал его муниципальный актив, органы власти, руководители предприятий и инициативные группы.
Курская область - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Курская школьница рассказала, что боялась учить русский язык из-за ВСУ
Вчера, 18:32
"Конечно, людей волнует проблема посевов и опасность подорваться на боеприпасах в полях. Сегодня основные силы сапёров брошены на разминирование населённых пунктов, и это наша первостепенная задача, чтобы приступать к восстановлению тех мест, где жили люди. Жизнь и безопасность — это наша главная ценность, пренебрегать этим нельзя!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Отмечается, что после разминирования сёл и деревень, специалисты займутся расчисткой полей, лесополос и водоёмов.
"Сейчас в Большесолдатском районе разминировано два населённых пункта, всего работы запланированы в восьми", - уточнил он.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ
Вчера, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБольшесолдатский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала