https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html
Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области
Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025
Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области
Основные силы саперов на сегодняшний день направлены на разминирование населенных пунктов в приграничье Курской области, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T22:03:00+03:00
2025-04-05T22:03:00+03:00
2025-04-05T22:03:00+03:00
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КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Основные силы саперов на сегодняшний день направлены на разминирование населенных пунктов в приграничье Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам встречи с жителями курского Большесолдатского района. В субботу Хинштейн сообщил о встрече с жителями региона, чтобы "вырабатывать стратегию" восстановления приграничных пострадавших районов Курской области. Он уточнил, что в фокусе внимания был Большесолдатский район, а на собрании присутствовал его муниципальный актив, органы власти, руководители предприятий и инициативные группы. "Конечно, людей волнует проблема посевов и опасность подорваться на боеприпасах в полях. Сегодня основные силы сапёров брошены на разминирование населённых пунктов, и это наша первостепенная задача, чтобы приступать к восстановлению тех мест, где жили люди. Жизнь и безопасность — это наша главная ценность, пренебрегать этим нельзя!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что после разминирования сёл и деревень, специалисты займутся расчисткой полей, лесополос и водоёмов. "Сейчас в Большесолдатском районе разминировано два населённых пункта, всего работы запланированы в восьми", - уточнил он.
https://ria.ru/20250405/guevo-2009553351.html
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Специальная военная операция на Украине, Большесолдатский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области
Хинштейн: основные силы саперов направлены на разминирование Курской области