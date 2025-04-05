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Сальдо назвал ввод на Украину миротворцев НАТО неприемлемым

Сальдо назвал ввод на Украину миротворцев НАТО неприемлемым - РИА Новости, 05.04.2025

Сальдо назвал ввод на Украину миротворцев НАТО неприемлемым

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал неприемлемым ввод на Украину миротворцев стран НАТО, так как это, по его мнению, фактически будет... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T10:13:00+03:00

2025-04-05T10:13:00+03:00

2025-04-05T10:13:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал неприемлемым ввод на Украину миротворцев стран НАТО, так как это, по его мнению, фактически будет завуалированное вступление страны во враждебный России военный альянс. "Ввод так называемых миротворцев стран НАТО на Украину для нас неприемлем. Фактически это будет завуалированное вступление во враждебный нам альянс, чего Россия не допустит", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, подобный шаг серьезно повышает риск начала Третьей мировой и ядерной войны. "Киевский режим не соблюдает даже мораторий на удары по объектам ТЭК, и нет никакой гарантии, что он будет соблюдать более масштабное соглашение", - сказал губернатор. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

https://ria.ru/20250317/makron-2005425955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, франция, владимир сальдо, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)