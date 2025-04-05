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Сальдо назвал ввод на Украину миротворцев НАТО неприемлемым - РИА Новости, 05.04.2025
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10:13 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/saldo-2009493448.html
Сальдо назвал ввод на Украину миротворцев НАТО неприемлемым
Сальдо назвал ввод на Украину миротворцев НАТО неприемлемым - РИА Новости, 05.04.2025
Сальдо назвал ввод на Украину миротворцев НАТО неприемлемым
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал неприемлемым ввод на Украину миротворцев стран НАТО, так как это, по его мнению, фактически будет... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T10:13:00+03:00
2025-04-05T10:13:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал неприемлемым ввод на Украину миротворцев стран НАТО, так как это, по его мнению, фактически будет завуалированное вступление страны во враждебный России военный альянс. "Ввод так называемых миротворцев стран НАТО на Украину для нас неприемлем. Фактически это будет завуалированное вступление во враждебный нам альянс, чего Россия не допустит", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, подобный шаг серьезно повышает риск начала Третьей мировой и ядерной войны. "Киевский режим не соблюдает даже мораторий на удары по объектам ТЭК, и нет никакой гарантии, что он будет соблюдать более масштабное соглашение", - сказал губернатор. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
https://ria.ru/20250317/makron-2005425955.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир сальдо, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Сальдо, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Сальдо назвал ввод на Украину миротворцев НАТО неприемлемым

Сальдо сравнил ввод миротворцев на Украину с завуалированным вступлением в НАТО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал неприемлемым ввод на Украину миротворцев стран НАТО, так как это, по его мнению, фактически будет завуалированное вступление страны во враждебный России военный альянс.
"Ввод так называемых миротворцев стран НАТО на Украину для нас неприемлем. Фактически это будет завуалированное вступление во враждебный нам альянс, чего Россия не допустит", - сказал Сальдо РИА Новости.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
17 февраля, 12:48
По его словам, подобный шаг серьезно повышает риск начала Третьей мировой и ядерной войны.
"Киевский режим не соблюдает даже мораторий на удары по объектам ТЭК, и нет никакой гарантии, что он будет соблюдать более масштабное соглашение", - сказал губернатор.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине
17 марта, 09:39
 
В миреУкраинаРоссияФранцияВладимир СальдоЭммануэль МакронСергей ЛавровЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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