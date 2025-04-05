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Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной
Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной - РИА Новости, 05.04.2025
Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной
Киевский режим превратил оккупированную правобережную часть Херсонской области в мертвую зону, рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T06:06:00+03:00
2025-04-05T06:06:00+03:00
2025-04-05T13:02:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Киевский режим превратил оккупированную правобережную часть Херсонской области в мертвую зону, рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находится в упадке. Фактически это мертвая зона, где нет людей и ничего не работает", — сказал он. По словам губернатора, из самого Херсона приходят только мрачные вести. "Город почти полностью пустой, а те немногочисленные жители, которые еще остались, живут в постоянном страхе перед террором со стороны киевских боевиков", — добавил Сальдо. Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05% участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Херсон, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной
Сальдо: Киев превратил правобережную часть Херсонской области в мертвую зону