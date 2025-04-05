https://ria.ru/20250405/saldo-2009475137.html

Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной

Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной - РИА Новости, 05.04.2025

Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной

Киевский режим превратил оккупированную правобережную часть Херсонской области в мертвую зону, рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T06:06:00+03:00

2025-04-05T06:06:00+03:00

2025-04-05T13:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

херсон

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_0:131:3066:1856_1920x0_80_0_0_a33169f0aa3a72552ea6ed8f8ab9aa93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Киевский режим превратил оккупированную правобережную часть Херсонской области в мертвую зону, рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находится в упадке. Фактически это мертвая зона, где нет людей и ничего не работает", — сказал он. По словам губернатора, из самого Херсона приходят только мрачные вести. "Город почти полностью пустой, а те немногочисленные жители, которые еще остались, живут в постоянном страхе перед террором со стороны киевских боевиков", — добавил Сальдо. Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05% участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250404/vsu-2009429023.html

https://ria.ru/20250404/kherson-2009447823.html

херсонская область

россия

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины