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Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:06 05.04.2025 (обновлено: 13:02 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/saldo-2009475137.html
Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной
Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной - РИА Новости, 05.04.2025
Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной
Киевский режим превратил оккупированную правобережную часть Херсонской области в мертвую зону, рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T06:06:00+03:00
2025-04-05T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
херсон
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Киевский режим превратил оккупированную правобережную часть Херсонской области в мертвую зону, рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находится в упадке. Фактически это мертвая зона, где нет людей и ничего не работает", — сказал он. По словам губернатора, из самого Херсона приходят только мрачные вести. "Город почти полностью пустой, а те немногочисленные жители, которые еще остались, живут в постоянном страхе перед террором со стороны киевских боевиков", — добавил Сальдо. Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05% участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009429023.html
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херсонская область , россия, херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Херсон, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной

Сальдо: Киев превратил правобережную часть Херсонской области в мертвую зону

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Киевский режим превратил оккупированную правобережную часть Херсонской области в мертвую зону, рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находится в упадке. Фактически это мертвая зона, где нет людей и ничего не работает", — сказал он.
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Сальдо рассказал, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра
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По словам губернатора, из самого Херсона приходят только мрачные вести.
"Город почти полностью пустой, а те немногочисленные жители, которые еще остались, живут в постоянном страхе перед террором со стороны киевских боевиков", — добавил Сальдо.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05% участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияХерсонВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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