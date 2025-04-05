https://ria.ru/20250405/rybolovstvo-2009566792.html
Правительство утвердило изменения в законе о рыболовстве
Правительство утвердило изменения в законе о рыболовстве - РИА Новости, 05.04.2025
Правительство утвердило изменения в законе о рыболовстве
Правительство России утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:12:00+03:00
2025-04-05T20:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года", - указано в документе. В частности, был добавлен раздел "XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)". В документе указано, что постоянный рейд осуществляется на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов. Постоянный рейд проводится в отношении транспортных средств, иных производственных объектов, деятельности и действий контролируемых лиц. В ходе данного мероприятия инспекторами может быть проведен осмотр, досмотр, опрос, а также истребование документов и инструментальное обследование. В случае выявленных нарушений, инспектор будет составлять акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение.
https://ria.ru/20250403/rosrybolovstvo-2009011954.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Правительство утвердило изменения в законе о рыболовстве
Кабмин утвердил изменения в Положении о надзоре в области рыболовства
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Правительство России утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, соответствующее постановление
подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года", - указано в документе.
В частности, был добавлен раздел "XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)". В документе указано, что постоянный рейд осуществляется на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов.
Постоянный рейд проводится в отношении транспортных средств, иных производственных объектов, деятельности и действий контролируемых лиц.
В ходе данного мероприятия инспекторами может быть проведен осмотр, досмотр, опрос, а также истребование документов и инструментальное обследование. В случае выявленных нарушений, инспектор будет составлять акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение.