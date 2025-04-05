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"Напугать как следует". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Напугать как следует". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.04.2025
"Напугать как следует". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Евросоюз и Североатлантический альянс пугают военной конфронтацией с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность и потратить миллиарды на производство... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Евросоюз и Североатлантический альянс пугают военной конфронтацией с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность и потратить миллиарды на производство вооружений, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."ЕС и НАТО хотят как следует напугать вас войной с Россией. Россияне и не думают "вторгаться" в Европу. Это гигантская афера ЕС ради отвлечения внимания от своей вопиющей некомпетентности и вливания миллиардов в крупных производителей оружия", — указал Боуз.Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи 3 марта заявил, что Россия якобы является "хронической угрозой" для США.Кремль в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250405/evropa-2009548269.html
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россия, европа, сша, чей боуз, нато, евросоюз, в мире
Россия, Европа, США, Чей Боуз, НАТО, Евросоюз, В мире
"Напугать как следует". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Боуз: ЕС и НАТО пугают войной с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность