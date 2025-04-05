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Захарова обвинила ООН в покрывательстве репрессивных режимов в Прибалтике - РИА Новости, 05.04.2025
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14:42 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/rossiya-2009520747.html
Захарова обвинила ООН в покрывательстве репрессивных режимов в Прибалтике
Захарова обвинила ООН в покрывательстве репрессивных режимов в Прибалтике - РИА Новости, 05.04.2025
Захарова обвинила ООН в покрывательстве репрессивных режимов в Прибалтике
Россия квалифицирует отношение ооновских и прочих профильных структур по поводу нарушений прав русскоязычного населения в странах Прибалтики как покрывательство РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:42:00+03:00
2025-04-05T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия квалифицирует отношение ооновских и прочих профильных структур по поводу нарушений прав русскоязычного населения в странах Прибалтики как покрывательство полицейских и репрессивных режимов этих стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы регулярно поднимаем вопросы и репрессий в отношении русского и русскоязычного населения властями Латвии, Литвы, Эстонии и преследований, и ограничений по национальному признаку в рамках правозащитных площадок ООН и в Нью-Йорке, и в Женеве, и, конечно, ещё на площадке ОБСЕ, направляем соответствующие обращения в адрес профильных мониторинговых и исполнительных структур, призываем их дать оценку противоправным действиям властей Прибалтики", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Захарова добавила, что профильные структуры привыкли к тому, что могут отправлять бессодержательные отписки или вообще оставлять без ответа запросы Москвы, отметив однако, что российские делегации и дипломаты не отступают и не просто настаивают, а добиваются ответов и идут вперёд. "Учитывая политизированный крен в работе и ооновских структур, и ОБСЕ это стало рутиной дня. Мы квалифицируем такое отношение как фактическое покрывательство репрессивных полицейских режимов Латвии, Литвы, Эстонии. Тем не менее продолжаем и будем продолжать, несмотря на то, что они действительно не делают свою работу и мало того, не стесняются этого, в нажимном ключе действовать на данном треке", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250326/belorussiya-2007263944.html
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в мире, россия, латвия, литва, мария захарова, обсе, оон, эстония
В мире, Россия, Латвия, Литва, Мария Захарова, ОБСЕ, ООН, Эстония
Захарова обвинила ООН в покрывательстве репрессивных режимов в Прибалтике

Захарова: ООН покрывает режимы, игнорируя репрессии к русскоязычным в Прибалтике

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия квалифицирует отношение ооновских и прочих профильных структур по поводу нарушений прав русскоязычного населения в странах Прибалтики как покрывательство полицейских и репрессивных режимов этих стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы регулярно поднимаем вопросы и репрессий в отношении русского и русскоязычного населения властями Латвии, Литвы, Эстонии и преследований, и ограничений по национальному признаку в рамках правозащитных площадок ООН и в Нью-Йорке, и в Женеве, и, конечно, ещё на площадке ОБСЕ, направляем соответствующие обращения в адрес профильных мониторинговых и исполнительных структур, призываем их дать оценку противоправным действиям властей Прибалтики", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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Захарова добавила, что профильные структуры привыкли к тому, что могут отправлять бессодержательные отписки или вообще оставлять без ответа запросы Москвы, отметив однако, что российские делегации и дипломаты не отступают и не просто настаивают, а добиваются ответов и идут вперёд.
"Учитывая политизированный крен в работе и ооновских структур, и ОБСЕ это стало рутиной дня. Мы квалифицируем такое отношение как фактическое покрывательство репрессивных полицейских режимов Латвии, Литвы, Эстонии. Тем не менее продолжаем и будем продолжать, несмотря на то, что они действительно не делают свою работу и мало того, не стесняются этого, в нажимном ключе действовать на данном треке", - заключила Захарова.
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