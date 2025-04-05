https://ria.ru/20250405/rossija-2009494508.html

Сторонники Навального задолжали почти 5,6 миллиона рублей

Сторонники Навального задолжали почти 5,6 миллиона рублей - РИА Новости, 05.04.2025

Сторонники Навального задолжали почти 5,6 миллиона рублей

Соратники Алексея Навального, среди которых Мария Певчих, Георгий Албуров* и Иван Жданов*, которые являются сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией**, накопили в РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T10:23:00+03:00

2025-04-05T10:23:00+03:00

2025-04-05T10:23:00+03:00

россия

мария певчих

георгий албуров

иван жданов

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Соратники Алексея Навального, среди которых Мария Певчих, Георгий Албуров* и Иван Жданов*, которые являются сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией**, накопили в РФ долгов почти на 5,6 миллиона рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов. В 2021 году Мосгорсуд признал экстремистским и ликвидировал "Фонд борьбы с коррупцией"**, поскольку участники организации использовали нацистскую символику, призывали к незаконным митингам и добивались изменения конституционного строя. Так, Георгий Албуров*, по данным РИА Новости, должен в РФ почти 4,3 миллиона рублей, предметом исполнения производства являются взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы РФ и физических и юридических лиц, а также штрафы, как вид наказания по делам об административным правонарушениях. В то же время, экс-координатор "Штаба Навального"** в Новосибирске Сергей Бойко* оставил в РФ задолженность по ипотеке в размере более 550 тысяч рублей, также он должен более 222 тысяч рублей в качестве взысканий имущественного характера в пользу бюджета РФ, штрафа по делам об административном правонарушении, взыскания налогов и госпошлин, присужденных судом. Иностранный агент и сторонник Навального Леонид Волков*** должен по штрафам по делам об административным правонарушениям более 165 тысяч рублей, также с него взыскивают более 67 тысяч рублей налогов и сборов. Как выяснило РИА Новости, Иван Жданов* должен в России 30 тысяч рублей в качестве штрафа за административное правонарушение. Кира Ярмыш* должна в РФ более 80 тысяч рублей, Мария Певчих* должна выплатить 60 тысяч рублей, а Руслан Шаведдинов* должен в РФ почти 100 тысяч рублей.* Признаны иноагентами в России** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована*** Включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20250115/pevchikh-1993825730.html

https://ria.ru/20250207/chebykin-1998034837.html

https://ria.ru/20250117/navalnyy-1994141859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мария певчих, георгий албуров, иван жданов