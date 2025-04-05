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В Роснедрах рассказали о запасах полезных ископаемых в Арктике - РИА Новости, 05.04.2025
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03:19 05.04.2025 (обновлено: 03:22 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/rosnedra-2009468071.html
В Роснедрах рассказали о запасах полезных ископаемых в Арктике
В Роснедрах рассказали о запасах полезных ископаемых в Арктике - РИА Новости, 05.04.2025
В Роснедрах рассказали о запасах полезных ископаемых в Арктике
Запасы твердых полезных ископаемых (ТПИ) в российской Арктике включают 78 видов, 33 из них относятся к стратегическим, в том числе там залегают редкоземельные... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:19:00+03:00
2025-04-05T03:22:00+03:00
экономика
арктика
мурманская область
новая земля
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запасы твердых полезных ископаемых (ТПИ) в российской Арктике включают 78 видов, 33 из них относятся к стратегическим, в том числе там залегают редкоземельные металлы, сообщили РИА Новости в Роснедрах. "Сырьевая база твердых полезных ископаемых (ТПИ) Арктики характеризуется значительным разнообразием и масштабностью. Всего в регионе учтены запасы 78 видов ТПИ, включая 33 вида стратегических ТПИ (включая марганцевые, хромовые и апатитовые руды, медь, никель, кобальт, бокситы, титан, цинк, свинец, олово, вольфрам, молибден, цирконий, РЗМ, золото, серебро, металлы платиновой группы, алмазы, графит и др.)", - говорится в сообщении ведомства. "Реализация любого проекта, нацеленного на освоение месторождений, требует весьма значительных затрат", - добавили в Роснедрах. В ведомстве привели в пример Колмозерское месторождение лития в Мурманской области, ввод в эксплуатацию которого ожидается в 2030 году. По заявлениям компании "Полярный литий", оператора проекта, размер инвестиций в него составит 91 миллиард рублей. "А в Арктике сейчас реализуется целый ряд крупных проектов по ТПИ. Достаточно упомянуть такие из них как освоение литиевого Полмостундровского месторождения, также расположенного в Мурманской области, медно-порфирового месторождения Песчанка в Чукотском АО, Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле. Таким образом, освоение запасов региона потребует инвестиций в сотни миллиардов рублей", - добавили в Роснедрах.
https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009224612.html
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арктика
мурманская область
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экономика, арктика, мурманская область, новая земля, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Арктика, Мурманская область, Новая Земля, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
В Роснедрах рассказали о запасах полезных ископаемых в Арктике

Роснедра: 78 видов твердых полезных ископаемых залегают в российской Арктике

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запасы твердых полезных ископаемых (ТПИ) в российской Арктике включают 78 видов, 33 из них относятся к стратегическим, в том числе там залегают редкоземельные металлы, сообщили РИА Новости в Роснедрах.
"Сырьевая база твердых полезных ископаемых (ТПИ) Арктики характеризуется значительным разнообразием и масштабностью. Всего в регионе учтены запасы 78 видов ТПИ, включая 33 вида стратегических ТПИ (включая марганцевые, хромовые и апатитовые руды, медь, никель, кобальт, бокситы, титан, цинк, свинец, олово, вольфрам, молибден, цирконий, РЗМ, золото, серебро, металлы платиновой группы, алмазы, графит и др.)", - говорится в сообщении ведомства.
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"Реализация любого проекта, нацеленного на освоение месторождений, требует весьма значительных затрат", - добавили в Роснедрах. В ведомстве привели в пример Колмозерское месторождение лития в Мурманской области, ввод в эксплуатацию которого ожидается в 2030 году. По заявлениям компании "Полярный литий", оператора проекта, размер инвестиций в него составит 91 миллиард рублей.
"А в Арктике сейчас реализуется целый ряд крупных проектов по ТПИ. Достаточно упомянуть такие из них как освоение литиевого Полмостундровского месторождения, также расположенного в Мурманской области, медно-порфирового месторождения Песчанка в Чукотском АО, Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле. Таким образом, освоение запасов региона потребует инвестиций в сотни миллиардов рублей", - добавили в Роснедрах.
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ЭкономикаАрктикаМурманская областьНовая ЗемляФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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