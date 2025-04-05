https://ria.ru/20250405/rkn-2009529099.html

"Альфа-банк" вернулся к штатной работе

"Альфа-банк" вернулся к штатной работе - РИА Новости, 05.04.2025

"Альфа-банк" вернулся к штатной работе

Альфа-банк проводил техработы, из-за чего могли не проходить некоторые платежи через Систему быстрых платежей (СБП), сейчас работа сервиса восстановлена,... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:29:00+03:00

2025-04-05T15:29:00+03:00

2025-04-05T15:53:00+03:00

альфа-банк

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Альфа-банк проводил техработы, из-за чего могли не проходить некоторые платежи через Систему быстрых платежей (СБП), сейчас работа сервиса восстановлена, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.В субботу утром Альфа-банк сообщил РИА Новости, что часть клиентов банка может испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет."С 10.45 до 12.58 Альфа-банк проводил технические работы, из-за чего могли не проходить некоторые платежи через СБП, в том числе клиентам Т-Банка. С 13.00 работа сервиса восстановлена", - сообщили в Роскомнадзоре.Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пользователи начали жаловаться на работу Альфа-банка с утра. Пик пришелся на 10.45 мск - более 2,6 тысячи жалоб. Также наблюдалось незначительное число жалоб на работу сервисов СБП и Т-Банка.

https://ria.ru/20250326/sbp-2007378283.html

https://ria.ru/20250401/sboy-2008756867.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

альфа-банк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии