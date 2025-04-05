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"Альфа-банк" вернулся к штатной работе - РИА Новости, 05.04.2025
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15:29 05.04.2025 (обновлено: 15:53 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/rkn-2009529099.html
"Альфа-банк" вернулся к штатной работе
"Альфа-банк" вернулся к штатной работе - РИА Новости, 05.04.2025
"Альфа-банк" вернулся к штатной работе
Альфа-банк проводил техработы, из-за чего могли не проходить некоторые платежи через Систему быстрых платежей (СБП), сейчас работа сервиса восстановлена,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:29:00+03:00
2025-04-05T15:53:00+03:00
альфа-банк
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Альфа-банк проводил техработы, из-за чего могли не проходить некоторые платежи через Систему быстрых платежей (СБП), сейчас работа сервиса восстановлена, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.В субботу утром Альфа-банк сообщил РИА Новости, что часть клиентов банка может испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет."С 10.45 до 12.58 Альфа-банк проводил технические работы, из-за чего могли не проходить некоторые платежи через СБП, в том числе клиентам Т-Банка. С 13.00 работа сервиса восстановлена", - сообщили в Роскомнадзоре.Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пользователи начали жаловаться на работу Альфа-банка с утра. Пик пришелся на 10.45 мск - более 2,6 тысячи жалоб. Также наблюдалось незначительное число жалоб на работу сервисов СБП и Т-Банка.
https://ria.ru/20250326/sbp-2007378283.html
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альфа-банк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Альфа-банк, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
"Альфа-банк" вернулся к штатной работе

"Альфа-банк" завершил техработы, из-за которых не проходили некоторые платежи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска офиса "Альфа-банка"
Вывеска офиса Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска офиса "Альфа-банка". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Альфа-банк проводил техработы, из-за чего могли не проходить некоторые платежи через Систему быстрых платежей (СБП), сейчас работа сервиса восстановлена, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
В субботу утром Альфа-банк сообщил РИА Новости, что часть клиентов банка может испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет.
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"С 10.45 до 12.58 Альфа-банк проводил технические работы, из-за чего могли не проходить некоторые платежи через СБП, в том числе клиентам Т-Банка. С 13.00 работа сервиса восстановлена", - сообщили в Роскомнадзоре.
Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пользователи начали жаловаться на работу Альфа-банка с утра. Пик пришелся на 10.45 мск - более 2,6 тысячи жалоб. Также наблюдалось незначительное число жалоб на работу сервисов СБП и Т-Банка.
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Альфа-банкФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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