https://ria.ru/20250405/rkn-2009529099.html
"Альфа-банк" вернулся к штатной работе
"Альфа-банк" вернулся к штатной работе - РИА Новости, 05.04.2025
"Альфа-банк" вернулся к штатной работе
Альфа-банк проводил техработы, из-за чего могли не проходить некоторые платежи через Систему быстрых платежей (СБП), сейчас работа сервиса восстановлена,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:29:00+03:00
2025-04-05T15:29:00+03:00
2025-04-05T15:53:00+03:00
альфа-банк
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Альфа-банк проводил техработы, из-за чего могли не проходить некоторые платежи через Систему быстрых платежей (СБП), сейчас работа сервиса восстановлена, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.В субботу утром Альфа-банк сообщил РИА Новости, что часть клиентов банка может испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет."С 10.45 до 12.58 Альфа-банк проводил технические работы, из-за чего могли не проходить некоторые платежи через СБП, в том числе клиентам Т-Банка. С 13.00 работа сервиса восстановлена", - сообщили в Роскомнадзоре.Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пользователи начали жаловаться на работу Альфа-банка с утра. Пик пришелся на 10.45 мск - более 2,6 тысячи жалоб. Также наблюдалось незначительное число жалоб на работу сервисов СБП и Т-Банка.
https://ria.ru/20250326/sbp-2007378283.html
https://ria.ru/20250401/sboy-2008756867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Альфа-банк, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
"Альфа-банк" вернулся к штатной работе
"Альфа-банк" завершил техработы, из-за которых не проходили некоторые платежи