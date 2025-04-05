https://ria.ru/20250405/rim-2009556221.html

В Риме прошло шествие против планов ЕС по перевооружению

В Риме прошло шествие против планов ЕС по перевооружению - РИА Новости, 05.04.2025

В Риме прошло шествие против планов ЕС по перевооружению

Масштабные шествие и митинг оппозиционного "Движения пять звезд" (Д5З) против планов Брюсселя по перевооружению прошло в Риме, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T18:48:00+03:00

2025-04-05T18:48:00+03:00

2025-04-05T19:53:00+03:00

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РИМ, 5 апр — РИА Новости. Масштабные шествие и митинг оппозиционного "Движения пять звезд" (Д5З) против планов Брюсселя по перевооружению прошло в Риме, передает корреспондент РИА Новости. Движение организовало манифестацию против новой оборонной стратегии ЕС, требуя направить выделенные на это средства на образование и здравоохранение. Протестующие также раскритиковали членов действующего правительства во главе с Джорджей Мелони и соперников "Движения" из левого политического лагеря. По словам корреспондента, в манифестации приняли участие несколько десятков тысяч человек — они собрались на площади Виктора Эммануила II неподалеку от центрального вокзала Термини и базилики Санта-Маджоре и спустя полтора часа пошли шествием к улице Виа-дей-Фори-Империали (Императорских форумов) неподалеку от Колизея.В Д5З заявили, что к ней присоединились свыше 80 тысяч человек. Как пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в политических кругах, ожидается до ста тысяч участников. Активисты несли баннеры со слоганами "Хватит денег на оружие" и "Нет перевооружению". На самодельных плакатах они ставили знак равенства между ЕС и НАТО и предлагали засунуть "дыни в ваши пушки" с игрой слов вокруг фамилии нынешнего премьера (Meloni — "дыни" с итальянского"). Лидер движения, бывший премьер Джузеппе Конте в разговоре с журналистами обвинил Мелони в одобрении стратегии ЕС без какого-либо на то мандата."Правительство, которое продало страну в угоду Германии, в том числе с проектом, который разрушит Европу, потерпело огромный крах", — сказал он. В разговоре c РИА Новости евродепутат от "пятизвездочных" Паскуале Тридико призвал к миру и иному подходу к европейскому проекту. "Деньги должны идти на школы, на здравоохранение. Вместо того чтобы покупать оружие, нам нужно задействовать дипломатию", — подчеркнул политик. В одну из колонн, присоединившихся к шествию, вошли представители непарламентского "Фронта несогласия", традиционно выступающих на налаживание связей с Россией. Члены "Фронта" несли растяжку со слоганом "Мир с Россией". Один из его лидеров Морено Паскуинелли заявил РИА Новости, что "Фронт" поддерживает курс "Движения" на ведение переговоров с Россией. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии поменяли на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди прекрасно понимают, что это фейк.

https://ria.ru/20250404/rubio-2009439373.html

https://ria.ru/20250404/polsha-2009294628.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009285265.html

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Масштабные шествие и митинг оппозиции в Риме Масштабные шествие и митинг оппозиционного "Движения 5 звезд" против планов Брюсселя по перевооружению прошло в Риме, передает корреспондент РИА Новости. После начала акции в "Движении" заявили, что к ней присоединились свыше 80 тысяч человек. 2025-04-05T18:48 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джорджа мелони, джузеппе конте, евросоюз, рим, италия