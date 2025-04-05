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Рейс Red Wings вылетел из Сочи в Ереван после суточной задержки - РИА Новости, 05.04.2025
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22:55 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/reys-2009583374.html
Рейс Red Wings вылетел из Сочи в Ереван после суточной задержки
Рейс Red Wings вылетел из Сочи в Ереван после суточной задержки - РИА Новости, 05.04.2025
Рейс Red Wings вылетел из Сочи в Ереван после суточной задержки
Рейс авиакомпании Red Wings вылетел из Сочи в Ереван в 17.09 после суточной задержки из-за непогоды в городе отправления, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T22:55:00+03:00
2025-04-05T22:55:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings вылетел из Сочи в Ереван в 17.09 после суточной задержки из-за непогоды в городе отправления, сообщила авиакомпания. В ночь на 5 апреля в районе аэропорта Сочи наблюдался сильный туман. Семь самолетов сели на запасных аэродромах. Соответственно, на вылет рейсы тоже были задержаны. Изначально рейс Сочи-Ереван должен был вылететь 4 апреля в 16.20. "Вылет в 17.09", - сообщили о времени вылета самолета. Пресс-служба отметила, что с пассажирами всех задержанных рейсов на месте работают представители авиакомпании для оказания необходимых услуг согласно ФАП-82, в том числе расселение в гостинице с предоставлением горячего питания. "Авиакомпания просит с пониманием отнестись к ситуации и приносит извинения за доставленные неудобства", - добавили в Red Wings.
https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html
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сочи, ереван, россия, армения, происшествия
Сочи, Ереван, Россия, Армения, Происшествия
Рейс Red Wings вылетел из Сочи в Ереван после суточной задержки

Рейс Red Wings вылетел из Сочи в Ереван после суточной задержки из-за непогоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings вылетел из Сочи в Ереван в 17.09 после суточной задержки из-за непогоды в городе отправления, сообщила авиакомпания.
В ночь на 5 апреля в районе аэропорта Сочи наблюдался сильный туман. Семь самолетов сели на запасных аэродромах. Соответственно, на вылет рейсы тоже были задержаны.
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Изначально рейс Сочи-Ереван должен был вылететь 4 апреля в 16.20.
"Вылет в 17.09", - сообщили о времени вылета самолета.
Пресс-служба отметила, что с пассажирами всех задержанных рейсов на месте работают представители авиакомпании для оказания необходимых услуг согласно ФАП-82, в том числе расселение в гостинице с предоставлением горячего питания.
"Авиакомпания просит с пониманием отнестись к ситуации и приносит извинения за доставленные неудобства", - добавили в Red Wings.
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