https://ria.ru/20250405/reys-2009583374.html

Рейс Red Wings вылетел из Сочи в Ереван после суточной задержки

Рейс Red Wings вылетел из Сочи в Ереван после суточной задержки - РИА Новости, 05.04.2025

Рейс Red Wings вылетел из Сочи в Ереван после суточной задержки

Рейс авиакомпании Red Wings вылетел из Сочи в Ереван в 17.09 после суточной задержки из-за непогоды в городе отправления, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 05.04.2025

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings вылетел из Сочи в Ереван в 17.09 после суточной задержки из-за непогоды в городе отправления, сообщила авиакомпания. В ночь на 5 апреля в районе аэропорта Сочи наблюдался сильный туман. Семь самолетов сели на запасных аэродромах. Соответственно, на вылет рейсы тоже были задержаны. Изначально рейс Сочи-Ереван должен был вылететь 4 апреля в 16.20. "Вылет в 17.09", - сообщили о времени вылета самолета. Пресс-служба отметила, что с пассажирами всех задержанных рейсов на месте работают представители авиакомпании для оказания необходимых услуг согласно ФАП-82, в том числе расселение в гостинице с предоставлением горячего питания. "Авиакомпания просит с пониманием отнестись к ситуации и приносит извинения за доставленные неудобства", - добавили в Red Wings.

https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html

https://ria.ru/20250317/rossiya-2005604031.html

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сочи, ереван, россия, армения, происшествия