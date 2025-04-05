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В квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого ребенка - РИА Новости, 05.04.2025
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23:45 05.04.2025 (обновлено: 23:53 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/rebenok-2009587020.html
В квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого ребенка
В квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого ребенка - РИА Новости, 05.04.2025
В квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого ребенка
Тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его дедушка, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в РИА Новости, 05.04.2025
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происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его дедушка, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ."Вечером 5 апреля в квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского в Москве, обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанес его дедушка 1974 года рождения", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об "убийстве малолетнего". Сейчас на месте работают следователи столичного СК.В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что избивший ребенка мужчина был пьян."Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего, на контроле в прокуратуре", - сказали в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в квартире также находилась бабушка ребенка. Предварительно, она тоже была в нетрезвом состоянии.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
В квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого ребенка

СК: дедушка до смерти избил младенца на северо-западе Москвы, возбуждено дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его дедушка, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
«
"Вечером 5 апреля в квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского в Москве, обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанес его дедушка 1974 года рождения", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об "убийстве малолетнего". Сейчас на месте работают следователи столичного СК.
В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что избивший ребенка мужчина был пьян.
"Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего, на контроле в прокуратуре", - сказали в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в квартире также находилась бабушка ребенка. Предварительно, она тоже была в нетрезвом состоянии.
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