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В квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого ребенка

В квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого ребенка - РИА Новости, 05.04.2025

В квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого ребенка

Тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его дедушка, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T23:45:00+03:00

2025-04-05T23:45:00+03:00

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москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его дедушка, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ."Вечером 5 апреля в квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского в Москве, обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанес его дедушка 1974 года рождения", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об "убийстве малолетнего". Сейчас на месте работают следователи столичного СК.В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что избивший ребенка мужчина был пьян."Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего, на контроле в прокуратуре", - сказали в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в квартире также находилась бабушка ребенка. Предварительно, она тоже была в нетрезвом состоянии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия