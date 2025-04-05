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В Львовской области приостановили работу автобусов из-за мобилизации

В Львовской области приостановили работу автобусов из-за мобилизации - РИА Новости, 05.04.2025

В Львовской области приостановили работу автобусов из-за мобилизации

Городские автобусы приостановили работу в субботу в городе Дрогобыч Львовской области Украины после силовой мобилизации одного из водителей во время движения по РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Городские автобусы приостановили работу в субботу в городе Дрогобыч Львовской области Украины после силовой мобилизации одного из водителей во время движения по маршруту, сообщил местный телеканал "Говорит большой Львов". Город Дрогобыч расположен во Львовской области на западе Украины. По данным на 2022 год, население города составляло более 73 тысяч человек. "Пятого апреля в Дрогобыче не курсировала ни одна маршрутка. Все из-за инцидента между водителем автобуса и работниками военкомата. В соцсетях появилась информация о якобы силовом задержании мужчины прямо из кабины автобуса. Из-за этого перевозчики приостановили работу транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Говорит большой Львов". В публикации телеканала приводятся скриншоты заявлений местной компании-перевозчика и военкомата. В компании заявляют, что это далеко не первый инцидент с неправомерными действиями военных в отношении их водителей, поэтому в субботу водители автобусов данного предприятия не выйдут на работу по соображениям безопасности. По словам представителя компании Михаила Пастушака, для предприятия "практически нереально" оформить "бронь" для своих сотрудников, поэтому руководство компании просит местные власти разобраться в ситуации. В военкомате отрицают применение силы и "изъятие" водителя из кабины, заявляя, что мужчина просто был "оповещен в общественном месте". Военные также подчеркивают, что предприятие не оформило бронь для сотрудников, а значит сотрудники военкомата действовали в рамках закона. В марте глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозок Игорь Житинский заявлял, что после 1 апреля на Украине может возникнуть дефицит водителей из-за мобилизации, в некоторых городах вообще некому будет выезжать на маршруты. В октябре 2024 года вице-президент украинской ассоциации международных перевозчиков Владимир Балин заявлял, что на Украине возник большой дефицит водителей из-за мобилизации. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что правительство обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям. В конце февраля он сообщал, что действие отсрочек от мобилизации для работников предприятий, имеющих бронь, продлено до 31 марта. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976858560.html

https://ria.ru/20241128/lvov-1986342370.html

https://ria.ru/20250207/kiev-1998062166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, львовская область, денис шмыгаль