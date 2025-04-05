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Путин поздравил коллектив ядерного центра имени Забабахина с 70-летием - РИА Новости, 05.04.2025
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16:45 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/putin-2009541801.html
Путин поздравил коллектив ядерного центра имени Забабахина с 70-летием
Путин поздравил коллектив ядерного центра имени Забабахина с 70-летием - РИА Новости, 05.04.2025
Путин поздравил коллектив ядерного центра имени Забабахина с 70-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T16:45:00+03:00
2025-04-05T16:45:00+03:00
россия
владимир путин
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.И. Забабахина, который отмечает 70-летие. "Поздравляю вас с большим, знаменательным событием - 70-летием создания ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ имени академика Е.И.Забабахина", одного из ведущих научно-производственных центров отечественной атомной промышленности", - говорится на сайте Кремля. Глава государства отметил, что за прошедшие годы, во многом благодаря неустанному творческому труду выдающихся учёных, организаторов, инженеров, специалистов, предприятие разработало десятки передовых образцов вооружения для оснащения Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил страны, воплотило в жизнь уникальные инновационные, конструкторские решения в ядерно-энергетическом комплексе, в других ключевых отраслях экономики. "Отрадно, что нынешний коллектив РФЯЦ-ВНИИТФ достойно продолжает замечательные традиции предшественников, вносит значимый вклад в обеспечение технологического и индустриального суверенитета России, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, важно, что вы уделяете неизменное внимание наращиванию научного, исследовательского потенциала центра", - подчеркнул глава государства и пожелал коллективу успехов и новых профессиональных достижений.
https://ria.ru/20250404/nauka-2009171975.html
https://ria.ru/20250402/putin-2008894488.html
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россия, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения
Россия, Владимир Путин, Ракетные войска стратегического назначения
Путин поздравил коллектив ядерного центра имени Забабахина с 70-летием

Путин поздравил коллектив ядерного центра имени академика Забабахина с 70-летием

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.И. Забабахина, который отмечает 70-летие.
"Поздравляю вас с большим, знаменательным событием - 70-летием создания ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ имени академика Е.И.Забабахина", одного из ведущих научно-производственных центров отечественной атомной промышленности", - говорится на сайте Кремля.
Ядерный синтез - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Ученые доказали, что хром делает ядерное топливо безопаснее
4 апреля, 08:01
Глава государства отметил, что за прошедшие годы, во многом благодаря неустанному творческому труду выдающихся учёных, организаторов, инженеров, специалистов, предприятие разработало десятки передовых образцов вооружения для оснащения Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил страны, воплотило в жизнь уникальные инновационные, конструкторские решения в ядерно-энергетическом комплексе, в других ключевых отраслях экономики.
"Отрадно, что нынешний коллектив РФЯЦ-ВНИИТФ достойно продолжает замечательные традиции предшественников, вносит значимый вклад в обеспечение технологического и индустриального суверенитета России, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, важно, что вы уделяете неизменное внимание наращиванию научного, исследовательского потенциала центра", - подчеркнул глава государства и пожелал коллективу успехов и новых профессиональных достижений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин поручил продвинуть образование по ядерной энергетике за рубежом
2 апреля, 14:25
 
РоссияВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначения
 
 
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