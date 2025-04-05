https://ria.ru/20250405/putin-2009541801.html

Путин поздравил коллектив ядерного центра имени Забабахина с 70-летием

Путин поздравил коллектив ядерного центра имени Забабахина с 70-летием - РИА Новости, 05.04.2025

Путин поздравил коллектив ядерного центра имени Забабахина с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T16:45:00+03:00

2025-04-05T16:45:00+03:00

2025-04-05T16:45:00+03:00

россия

владимир путин

ракетные войска стратегического назначения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c74de26407583d52b47c306925fcc3da.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.И. Забабахина, который отмечает 70-летие. "Поздравляю вас с большим, знаменательным событием - 70-летием создания ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ имени академика Е.И.Забабахина", одного из ведущих научно-производственных центров отечественной атомной промышленности", - говорится на сайте Кремля. Глава государства отметил, что за прошедшие годы, во многом благодаря неустанному творческому труду выдающихся учёных, организаторов, инженеров, специалистов, предприятие разработало десятки передовых образцов вооружения для оснащения Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил страны, воплотило в жизнь уникальные инновационные, конструкторские решения в ядерно-энергетическом комплексе, в других ключевых отраслях экономики. "Отрадно, что нынешний коллектив РФЯЦ-ВНИИТФ достойно продолжает замечательные традиции предшественников, вносит значимый вклад в обеспечение технологического и индустриального суверенитета России, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, важно, что вы уделяете неизменное внимание наращиванию научного, исследовательского потенциала центра", - подчеркнул глава государства и пожелал коллективу успехов и новых профессиональных достижений.

https://ria.ru/20250404/nauka-2009171975.html

https://ria.ru/20250402/putin-2008894488.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения