https://ria.ru/20250405/putin-2009504713.html

"Показал им": в Европе неожиданно высказались о Путине

"Показал им": в Европе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 05.04.2025

"Показал им": в Европе неожиданно высказались о Путине

Президента России Владимира Путина ненавидят на Западе за то, что он избавил российское государство от внешнего влияния и отстаивает его независимость, пишет... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T11:45:00+03:00

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2025-04-05T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президента России Владимира Путина ненавидят на Западе за то, что он избавил российское государство от внешнего влияния и отстаивает его независимость, пишет сербское издание "Печат"."Владимир Путин в который раз показал им (Западу. — Прим. ред.), что его козыри — огромное, почти неиссякаемое терпение и долгосрочная стратегическая концепция того, как Россия и мир должны выглядеть в ближайшие десять, 20 или 30 лет", — говорится в публикации.За время своего нахождения на посту, продолжает автор, российскому лидеру удалось не только вывести свою страну из враждебной сферы влияния, но и пресечь все попытки недружественных государств посягнуть на самостоятельность и безопасность России."Значительно укрепив вооруженные силы и системно полностью искоренив западную "пятую колонну", российский лидер лишил их (Запад. — Прим. ред.) всякой надежды на успех. Поэтому его так и ненавидят (на Западе. — Прим. ред.)", — резюмировал он.На прошлой неделе Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не допустит посягательств на свой суверенитет и защитит национальные интересыМосква в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для страны.Глава государства неоднократно подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250327/lavrov-2007694471.html

https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html

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россия, москва, европа, нато, владимир путин