https://ria.ru/20250405/pushkov-2009463810.html

Пушков прокомментировал приговор Ле Пен

Пушков прокомментировал приговор Ле Пен - РИА Новости, 05.04.2025

Пушков прокомментировал приговор Ле Пен

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заказной характер приговора ведущему лидеру французской оппозиции и лидеру фракции правой партии "Национальное... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T01:45:00+03:00

2025-04-05T01:45:00+03:00

2025-04-05T01:45:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заказной характер приговора ведущему лидеру французской оппозиции и лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, заявил, что итогом этого дела уже стали возмущения французских граждан, рост числа членов партии Ле Пен и поддержка со стороны президента США Дональда Трампа. Парижский суд 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента, в частности запретив Ле Пен на протяжении пяти лет участвовать в выборах. Позднее Апелляционный суд Парижа заявил, что сможет только летом 2026 года вынести решение по поданным Ле Пен искам об обжаловании приговора против нее. Трамп назвал дело против Ле Пен "охотой на ведьм", заявив, что вся вина заключалась в "бухгалтерской ошибке". Сама Ле Пен 3 апреля заявила, что после оглашения ее обвинительного судебного приговора в партию вступило более 20 тысяч новых членов, а петиция в ее поддержку набрала более полумиллиона подписей. "Новости из Франции. Вступление приговора в отношении Марин ле Пен отложено до лета. Три судьи, вынесших приговор, скрываются от возмущенных сограждан, им выделена охрана. "Национальное объединение" пополнилось за считанные дни 20 тысячами новых членов. И Дональд Трамп потребовал свободы для Марин ле Пен, сравнив ее судебное преследование с тем, что собирались сделать с ним самим его враги в США. Таковы предварительные результаты заказного приговора", - написал Пушков в Telegram-канале. Суд запретил Ле Пен и другим депутатам ее партии избираться на госдолжности на пять лет, лишив ее шанса участвовать в выборах 2027 года. Ее приговорили к двум годам домашнего ареста с электронным браслетом и штрафу в 100 тысяч евро, а партию обязали выплатить 1 миллион евро. Дело касается фиктивного найма помощников евродепутатов в 2004-2016 годах. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания средств Европарламента, ущерб которому оценен в 4,1 миллиона евро. На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.

https://ria.ru/20250404/mask-2009256390.html

https://ria.ru/20250403/zachistka-2009081411.html

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в мире, сша, франция, париж, марин ле пен, дональд трамп, алексей пушков, европарламент, приговор марин ле пен