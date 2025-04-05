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Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Черновицкой области - РИА Новости, 05.04.2025
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22:03 05.04.2025 (обновлено: 22:05 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/ptsu-2009576652.html
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Черновицкой области
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Черновицкой области - РИА Новости, 05.04.2025
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Черновицкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Панка в Черновицкой... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T22:03:00+03:00
2025-04-05T22:05:00+03:00
справки
черновицкая область
украина
россия
дмитрий корчинский
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Панка в Черновицкой области Украины, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "В селе Панка Черновицкой области сторонники ПЦУ совершили силовой захват храма УПЦ святого великомученика Димитрия Солунского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. По данным союза, в феврале прошлого года в селе Панка прошло собрание религиозной общины, где большинство верующих подтвердили свою принадлежность к УПЦ. Протоколы собрания были переданы в Черновицкую областную военную администрацию. Несмотря на решение общины, в субботу храм был захвачен рейдерами ПЦУ "при поддержке посторонних лиц, не имеющих никакого отношения ни к селу, ни к религиозной общине", отметили в союзе. Украинский националист Дмитрий Корчинский в октябре прошлого года заявлял, что владеет методикой по захвату храмов канонической УПЦ, утверждал, что его сторонники активно ее применяют. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250403/lavra-2009083123.html
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справки, черновицкая область, украина, россия, дмитрий корчинский, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Справки, Черновицкая область, Украина, Россия, Дмитрий Корчинский, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Черновицкой области

СПЖ: сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Панка в Черновицкой области Украины, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
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"В селе Панка Черновицкой области сторонники ПЦУ совершили силовой захват храма УПЦ святого великомученика Димитрия Солунского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
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По данным союза, в феврале прошлого года в селе Панка прошло собрание религиозной общины, где большинство верующих подтвердили свою принадлежность к УПЦ. Протоколы собрания были переданы в Черновицкую областную военную администрацию. Несмотря на решение общины, в субботу храм был захвачен рейдерами ПЦУ "при поддержке посторонних лиц, не имеющих никакого отношения ни к селу, ни к религиозной общине", отметили в союзе.
Украинский националист Дмитрий Корчинский в октябре прошлого года заявлял, что владеет методикой по захвату храмов канонической УПЦ, утверждал, что его сторонники активно ее применяют.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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СправкиЧерновицкая областьУкраинаРоссияДмитрий КорчинскийВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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