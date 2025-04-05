https://ria.ru/20250405/produkty-2009462630.html
Эксперт предложил сертификацию мексиканских продуктов для экспорта в Россию
Эксперт предложил сертификацию мексиканских продуктов для экспорта в Россию - РИА Новости, 05.04.2025
Эксперт предложил сертификацию мексиканских продуктов для экспорта в Россию
Сертификация мексиканских продуктов питания в местной лаборатории для экспорта в Россию могла бы способствовать стабильным и качественным поставкам, заявил РИА... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T01:27:00+03:00
2025-04-05T01:27:00+03:00
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МЕХИКО, 5 апр - РИА Новости. Сертификация мексиканских продуктов питания в местной лаборатории для экспорта в Россию могла бы способствовать стабильным и качественным поставкам, заявил РИА Новости консультант и эксперт по вопросам комплаенса Альфредо Гарсия Ороско. "Я вижу, что в России есть большая потребность в различных продуктах питания, но, как мне кажется, у них есть проблема с контролем качества, потому что в стране действуют строгие стандарты. Я считаю, что мы могли бы создать лабораторию — и это могло бы быть совместной инвестицией с вашей стороны, которая занималась бы проверкой соответствия стандартам", - заявил эксперт, принимавший участие в Бизнес-форуме Россия-Мексика. По словам предпринимателя, запуск лаборатории контроля и сертификации поможет наладить поток "стабильных и качественных" продуктов из Мексики, включая органические. Аналогичным образом в Мексике организован, например, экспорт авокадо в США, инспекторы которых работают напрямую с местными производителями. "Мексике и России нужно объединяться не только ради торговли ... Если мы построим мост — не только между Мексикой и Россией, но и в плане совместного предложения миру — мы могли бы стать серьёзной силой, как индустриально, так и по потенциалу. У нас есть промышленное развитие и мощная база, а у России — сильные позиции в технической, технологической и исследовательской сферах", - добавил Гарсия Ороско. Бизнес-форум Россия-Мексика прошел в Мехико 3 апреля, в нем приняли участие около 150 человек из двух стран - представители бизнеса, правительства и регионов. Отдельные дискуссии в рамках форума были посвящены энергетике, цифровизации и культурно-гуманитарной составляющей отношений.
https://ria.ru/20250404/satton-2009456745.html
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экономика, технологии, россия, мексика, сша
Экономика, Технологии, Россия, Мексика, США
Эксперт предложил сертификацию мексиканских продуктов для экспорта в Россию
Ороско: сертификация продуктов из Мексики поможет наладить поставки в РФ
МЕХИКО, 5 апр - РИА Новости. Сертификация мексиканских продуктов питания в местной лаборатории для экспорта в Россию могла бы способствовать стабильным и качественным поставкам, заявил РИА Новости консультант и эксперт по вопросам комплаенса Альфредо Гарсия Ороско.
"Я вижу, что в России есть большая потребность в различных продуктах питания, но, как мне кажется, у них есть проблема с контролем качества, потому что в стране действуют строгие стандарты. Я считаю, что мы могли бы создать лабораторию — и это могло бы быть совместной инвестицией с вашей стороны, которая занималась бы проверкой соответствия стандартам", - заявил эксперт, принимавший участие в Бизнес-форуме Россия-Мексика.
По словам предпринимателя, запуск лаборатории контроля и сертификации поможет наладить поток "стабильных и качественных" продуктов из Мексики, включая органические. Аналогичным образом в Мексике организован, например, экспорт авокадо в США, инспекторы которых работают напрямую с местными производителями.
"Мексике и России нужно объединяться не только ради торговли ... Если мы построим мост — не только между Мексикой и Россией, но и в плане совместного предложения миру — мы могли бы стать серьёзной силой, как индустриально, так и по потенциалу. У нас есть промышленное развитие и мощная база, а у России — сильные позиции в технической, технологической и исследовательской сферах", - добавил Гарсия Ороско.
Бизнес-форум Россия-Мексика прошел в Мехико 3 апреля, в нем приняли участие около 150 человек из двух стран - представители бизнеса, правительства и регионов. Отдельные дискуссии в рамках форума были посвящены энергетике, цифровизации и культурно-гуманитарной составляющей отношений.