https://ria.ru/20250405/primore-2009470260.html

В результате ДТП в Приморье погибли два человека

В результате ДТП в Приморье погибли два человека - РИА Новости, 05.04.2025

В результате ДТП в Приморье погибли два человека

Два человека погибли, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами после ДТП в Приморье, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T04:11:00+03:00

2025-04-05T04:11:00+03:00

2025-04-05T04:11:00+03:00

происшествия

уссурийск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009470126_154:0:1178:576_1920x0_80_0_0_90d6777f999da6dcbd1b26007a03eed9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами после ДТП в Приморье, сообщает УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла в районе дома № 75 на улице Воровского в приморском Уссурийске, 37-летний водитель Toyota Mark II выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Noah. "В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомашины Toyota Mark II скончались от полученных травм. 64-летняя женщина-водитель и 66-летний пассажир автомобиля Toyota Noah госпитализированы с тяжелыми травмами", - сообщило ведомство в своём Тelegram-канале. По факту автоаварии проводится проверка.

https://ria.ru/20250404/velosipedist-2009384864.html

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)