https://ria.ru/20250405/primore-2009470260.html
В результате ДТП в Приморье погибли два человека
В результате ДТП в Приморье погибли два человека - РИА Новости, 05.04.2025
В результате ДТП в Приморье погибли два человека
Два человека погибли, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами после ДТП в Приморье, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T04:11:00+03:00
2025-04-05T04:11:00+03:00
2025-04-05T04:11:00+03:00
происшествия
уссурийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами после ДТП в Приморье, сообщает УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла в районе дома № 75 на улице Воровского в приморском Уссурийске, 37-летний водитель Toyota Mark II выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Noah. "В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомашины Toyota Mark II скончались от полученных травм. 64-летняя женщина-водитель и 66-летний пассажир автомобиля Toyota Noah госпитализированы с тяжелыми травмами", - сообщило ведомство в своём Тelegram-канале. По факту автоаварии проводится проверка.
https://ria.ru/20250404/velosipedist-2009384864.html
уссурийск
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происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уссурийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В результате ДТП в Приморье погибли два человека
В результате ДТП в Приморье погибли два человека, еще двое пострадали