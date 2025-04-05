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Премьер Японии хочет представить Трампу пакет предложений - РИА Новости, 05.04.2025
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14:41 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/premer-2009520541.html
Премьер Японии хочет представить Трампу пакет предложений
Премьер Японии хочет представить Трампу пакет предложений - РИА Новости, 05.04.2025
Премьер Японии хочет представить Трампу пакет предложений
Японский премьер Сигэру Исиба заявил в субботу, что в связи с введением США пошлин намерен представить американскому лидеру Дональду Трампу "пакет" предложений... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:41:00+03:00
2025-04-05T14:41:00+03:00
япония
сша
америка
дональд трамп
сигэру исиба
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ТОКИО, 5 апр - РИА Новости. Японский премьер Сигэру Исиба заявил в субботу, что в связи с введением США пошлин намерен представить американскому лидеру Дональду Трампу "пакет" предложений от Японии. В пятницу Исиба заявил о намерении провести телефонный разговор с Трампом в связи с введением пошлин. В субботу он сообщил журналистам, что, разговор может состояться "самое ранее на следующей неделе" (неделя в Японии начинается с воскресенья) в удобное для обеих сторон время. "Важно не просто поговорить, (важно - ред.) как наша страна ответит на различные проблемы, поднятые президентом (Трампом). Бесполезно просить: пожалуйста, сделайте исключение для Японии… На переговорах с Америкой я хочу представить (предложение Японии - ред.) в пакете, поэтому это потребует времени, но мы добьемся успеха, если это сделаем", - сказал премьер журналистам. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии они составят 24%. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Кроме того, Трамп ранее подписал распоряжение о введении с четверга 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". В пятницу в связи с политикой пошлин США в Токио состоялось совещание руководителей правительственной коалиции и оппозиционных партий. После его окончания премьер заявил, что представленный правительством план мер был в целом одобрен, а также сообщил о создании группы реагирования, в которую, возможно, войдет весь кабмин.
https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html
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япония, сша, америка, дональд трамп, сигэру исиба, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Япония, США, Америка, Дональд Трамп, Сигэру Исиба, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Премьер Японии хочет представить Трампу пакет предложений

Премьер Японии Исиба хочет представить Трампу пакет предложений по пошлинам

© AP Photo / Charly TriballeauСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Charly Triballeau
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 5 апр - РИА Новости. Японский премьер Сигэру Исиба заявил в субботу, что в связи с введением США пошлин намерен представить американскому лидеру Дональду Трампу "пакет" предложений от Японии.
В пятницу Исиба заявил о намерении провести телефонный разговор с Трампом в связи с введением пошлин. В субботу он сообщил журналистам, что, разговор может состояться "самое ранее на следующей неделе" (неделя в Японии начинается с воскресенья) в удобное для обеих сторон время.
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"Важно не просто поговорить, (важно - ред.) как наша страна ответит на различные проблемы, поднятые президентом (Трампом). Бесполезно просить: пожалуйста, сделайте исключение для Японии… На переговорах с Америкой я хочу представить (предложение Японии - ред.) в пакете, поэтому это потребует времени, но мы добьемся успеха, если это сделаем", - сказал премьер журналистам.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии они составят 24%. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Кроме того, Трамп ранее подписал распоряжение о введении с четверга 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
В пятницу в связи с политикой пошлин США в Токио состоялось совещание руководителей правительственной коалиции и оппозиционных партий. После его окончания премьер заявил, что представленный правительством план мер был в целом одобрен, а также сообщил о создании группы реагирования, в которую, возможно, войдет весь кабмин.
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