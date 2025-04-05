https://ria.ru/20250405/pravda-2009572888.html
Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду
Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду - РИА Новости, 05.04.2025
Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду
Людям не нужно знать всю правду во время ведения страной боевых действий – это может порождать нежелательные мнения, заявил начальник военной разведки Украины... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T21:10:00+03:00
2025-04-05T21:10:00+03:00
2025-04-05T21:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
кирилл буданов*
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Людям не нужно знать всю правду во время ведения страной боевых действий – это может порождать нежелательные мнения, заявил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов*, отметив, что обществу следует предоставлять информацию дозировано. В опубликованном на YouTube-канале интервью украинской журналистке он выразил мнение, что люди могут быть готовы узнать правду впоследствии. "Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться", - сказал Буданов*, уточнив, что не имеет в виду намеренное "искажение реальности или что-то такое". Информация должна предоставляться дозировано, добавил он. Сам Буданов*, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, периодически выступает с одиозными заявлениями наподобие того, что третья мировая война уже началась, а на Украине ему приписывали идею взрывать АЭС, если армия будет терпеть поражение. Несмотря на это, Буданов* и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в февральском рейтинге доверия украинцев, основанном на данных социологического опроса компании Socis, обходили Владимира Зеленского.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
https://ria.ru/20250405/ursula-2009514371.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, кирилл буданов*
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Кирилл Буданов*
Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду
Буданов: людям не нужно знать всю правду о конфликте, а то будут разные мнения