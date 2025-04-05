Рейтинг@Mail.ru
Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/pravda-2009572888.html
Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду
Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду - РИА Новости, 05.04.2025
Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду
Людям не нужно знать всю правду во время ведения страной боевых действий – это может порождать нежелательные мнения, заявил начальник военной разведки Украины... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T21:10:00+03:00
2025-04-05T21:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
кирилл буданов*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a676b9937d7f4a568e8a5130dd20a4bf.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Людям не нужно знать всю правду во время ведения страной боевых действий – это может порождать нежелательные мнения, заявил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов*, отметив, что обществу следует предоставлять информацию дозировано. В опубликованном на YouTube-канале интервью украинской журналистке он выразил мнение, что люди могут быть готовы узнать правду впоследствии. "Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться", - сказал Буданов*, уточнив, что не имеет в виду намеренное "искажение реальности или что-то такое". Информация должна предоставляться дозировано, добавил он. Сам Буданов*, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, периодически выступает с одиозными заявлениями наподобие того, что третья мировая война уже началась, а на Украине ему приписывали идею взрывать АЭС, если армия будет терпеть поражение. Несмотря на это, Буданов* и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в февральском рейтинге доверия украинцев, основанном на данных социологического опроса компании Socis, обходили Владимира Зеленского.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
https://ria.ru/20250405/ursula-2009514371.html
https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_216:0:1859:1232_1920x0_80_0_0_c6e51a3043981e12b8c75667af6cfacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, кирилл буданов*
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Кирилл Буданов*
Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду

Буданов: людям не нужно знать всю правду о конфликте, а то будут разные мнения

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Людям не нужно знать всю правду во время ведения страной боевых действий – это может порождать нежелательные мнения, заявил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов*, отметив, что обществу следует предоставлять информацию дозировано.
В опубликованном на YouTube-канале интервью украинской журналистке он выразил мнение, что люди могут быть готовы узнать правду впоследствии.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"Она бредит": заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало шок в США
Вчера, 13:41
"Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться", - сказал Буданов*, уточнив, что не имеет в виду намеренное "искажение реальности или что-то такое".
Информация должна предоставляться дозировано, добавил он.
Сам Буданов*, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, периодически выступает с одиозными заявлениями наподобие того, что третья мировая война уже началась, а на Украине ему приписывали идею взрывать АЭС, если армия будет терпеть поражение. Несмотря на это, Буданов* и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в февральском рейтинге доверия украинцев, основанном на данных социологического опроса компании Socis, обходили Владимира Зеленского.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"Ценная карта": в Британии назвали способ покончить с конфликтом на Украине
Вчера, 02:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныКирилл Буданов*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала