https://ria.ru/20250405/pravda-2009572888.html

Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду

Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду - РИА Новости, 05.04.2025

Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду

Людям не нужно знать всю правду во время ведения страной боевых действий – это может порождать нежелательные мнения, заявил начальник военной разведки Украины... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T21:10:00+03:00

2025-04-05T21:10:00+03:00

2025-04-05T21:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы украины

кирилл буданов*

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Людям не нужно знать всю правду во время ведения страной боевых действий – это может порождать нежелательные мнения, заявил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов*, отметив, что обществу следует предоставлять информацию дозировано. В опубликованном на YouTube-канале интервью украинской журналистке он выразил мнение, что люди могут быть готовы узнать правду впоследствии. "Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться", - сказал Буданов*, уточнив, что не имеет в виду намеренное "искажение реальности или что-то такое". Информация должна предоставляться дозировано, добавил он. Сам Буданов*, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, периодически выступает с одиозными заявлениями наподобие того, что третья мировая война уже началась, а на Украине ему приписывали идею взрывать АЭС, если армия будет терпеть поражение. Несмотря на это, Буданов* и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в февральском рейтинге доверия украинцев, основанном на данных социологического опроса компании Socis, обходили Владимира Зеленского.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

https://ria.ru/20250405/ursula-2009514371.html

https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html

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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, кирилл буданов*