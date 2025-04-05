https://ria.ru/20250405/pozhary-2009527336.html

В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах

В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах - РИА Новости, 05.04.2025

В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах

Сильные порывы ветра вызвали пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук Приангарья, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:20:00+03:00

2025-04-05T15:20:00+03:00

2025-04-05T15:28:00+03:00

происшествия

нижнеудинск

тайшет

тулун

игорь кобзев

приангарье

россия

ураган в сибири

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009528617_83:0:1191:623_1920x0_80_0_0_a4c14646258a1fe39d71b9c726007a7f.jpg

ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Сильные порывы ветра вызвали пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук Приангарья, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. "В Нижнеудинске и деревне Ук горят дома. Причиной стали ураганные порывы ветра из-за циклона, который пришёл в область. В Нижнеудинске возгорания зафиксированы в разных точках города. В частности, на улице Подгорной. В Уке также горят несколько домов", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что ветер с порывами до 25 метров также накрыл Тайшет, Тулун и Чуну. В Тайшете сорвало крыши с домов. Есть упавшие деревья, в том числе на машины и на проезжую часть. Данных о пострадавших пока нет. Специалисты городского хозяйства уже вышли на уборку. В первую очередь освобождают проезд по дорогам. После того, как ветер стихнет, сотрудники администрации объедут город и оценят ущерб. В Чунском муниципальном округе также сообщают о падении опор, с некоторых зданий порывами срывало кровлю. В Тулуне отключена линия электропередач. В ночь на 6 апреля и в воскресенье днем в Приангарье прогнозируется сильный порывистый ветер и дождь, переходящий в мокрый снег.

https://ria.ru/20250405/khakasiya-2009526036.html

https://ria.ru/20250405/shtorm-2009525111.html

нижнеудинск

тайшет

тулун

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижнеудинск, тайшет, тулун, игорь кобзев, приангарье, россия, ураган в сибири