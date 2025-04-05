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В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах - РИА Новости, 05.04.2025
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15:20 05.04.2025 (обновлено: 15:28 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/pozhary-2009527336.html
В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах
В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах - РИА Новости, 05.04.2025
В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах
Сильные порывы ветра вызвали пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук Приангарья, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:20:00+03:00
2025-04-05T15:28:00+03:00
происшествия
нижнеудинск
тайшет
тулун
игорь кобзев
приангарье
россия
ураган в сибири
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ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Сильные порывы ветра вызвали пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук Приангарья, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. "В Нижнеудинске и деревне Ук горят дома. Причиной стали ураганные порывы ветра из-за циклона, который пришёл в область. В Нижнеудинске возгорания зафиксированы в разных точках города. В частности, на улице Подгорной. В Уке также горят несколько домов", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что ветер с порывами до 25 метров также накрыл Тайшет, Тулун и Чуну. В Тайшете сорвало крыши с домов. Есть упавшие деревья, в том числе на машины и на проезжую часть. Данных о пострадавших пока нет. Специалисты городского хозяйства уже вышли на уборку. В первую очередь освобождают проезд по дорогам. После того, как ветер стихнет, сотрудники администрации объедут город и оценят ущерб. В Чунском муниципальном округе также сообщают о падении опор, с некоторых зданий порывами срывало кровлю. В Тулуне отключена линия электропередач. В ночь на 6 апреля и в воскресенье днем в Приангарье прогнозируется сильный порывистый ветер и дождь, переходящий в мокрый снег.
https://ria.ru/20250405/khakasiya-2009526036.html
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происшествия, нижнеудинск, тайшет, тулун, игорь кобзев, приангарье, россия, ураган в сибири
Происшествия, Нижнеудинск, Тайшет, Тулун, Игорь Кобзев, Приангарье, Россия, Ураган в Сибири
В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах

Сильные порывы ветра вызвали пожары в Нижнеудинске и деревне Ук в Приангарье

© #кобзевнасвязи/TelegramПожар в Нижнеудинске в Приангарье. 5 апреля 2025
Пожар в Нижнеудинске в Приангарье. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Пожар в Нижнеудинске в Приангарье. 5 апреля 2025
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ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Сильные порывы ветра вызвали пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук Приангарья, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
Нижнеудинске и деревне Ук горят дома. Причиной стали ураганные порывы ветра из-за циклона, который пришёл в область. В Нижнеудинске возгорания зафиксированы в разных точках города. В частности, на улице Подгорной. В Уке также горят несколько домов", - написал Кобзев в Telegram-канале.
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Он отметил, что ветер с порывами до 25 метров также накрыл Тайшет, Тулун и Чуну. В Тайшете сорвало крыши с домов. Есть упавшие деревья, в том числе на машины и на проезжую часть. Данных о пострадавших пока нет. Специалисты городского хозяйства уже вышли на уборку. В первую очередь освобождают проезд по дорогам. После того, как ветер стихнет, сотрудники администрации объедут город и оценят ущерб.
В Чунском муниципальном округе также сообщают о падении опор, с некоторых зданий порывами срывало кровлю. В Тулуне отключена линия электропередач.
В ночь на 6 апреля и в воскресенье днем в Приангарье прогнозируется сильный порывистый ветер и дождь, переходящий в мокрый снег.
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ПроисшествияНижнеудинскТайшетТулунИгорь КобзевПриангарьеРоссияУраган в Сибири
 
 
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