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В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах
В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах - РИА Новости, 05.04.2025
В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах
Сильные порывы ветра вызвали пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук Приангарья, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:20:00+03:00
2025-04-05T15:20:00+03:00
2025-04-05T15:28:00+03:00
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ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Сильные порывы ветра вызвали пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук Приангарья, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. "В Нижнеудинске и деревне Ук горят дома. Причиной стали ураганные порывы ветра из-за циклона, который пришёл в область. В Нижнеудинске возгорания зафиксированы в разных точках города. В частности, на улице Подгорной. В Уке также горят несколько домов", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что ветер с порывами до 25 метров также накрыл Тайшет, Тулун и Чуну. В Тайшете сорвало крыши с домов. Есть упавшие деревья, в том числе на машины и на проезжую часть. Данных о пострадавших пока нет. Специалисты городского хозяйства уже вышли на уборку. В первую очередь освобождают проезд по дорогам. После того, как ветер стихнет, сотрудники администрации объедут город и оценят ущерб. В Чунском муниципальном округе также сообщают о падении опор, с некоторых зданий порывами срывало кровлю. В Тулуне отключена линия электропередач. В ночь на 6 апреля и в воскресенье днем в Приангарье прогнозируется сильный порывистый ветер и дождь, переходящий в мокрый снег.
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Происшествия, Нижнеудинск, Тайшет, Тулун, Игорь Кобзев, Приангарье, Россия, Ураган в Сибири
В Приангарье сильные порывы ветра вызвали пожары в населенных пунктах
Сильные порывы ветра вызвали пожары в Нижнеудинске и деревне Ук в Приангарье