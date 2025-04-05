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Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась - РИА Новости, 05.04.2025
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19:35 05.04.2025
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Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась - РИА Новости, 05.04.2025
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась
Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 300 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T19:35:00+03:00
2025-04-05T19:35:00+03:00
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 5 апр – РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 300 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Кубани. "Площадь подслойного тления на полигоне в Новороссийске сократилась до 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи "квадратов", а затем была локализована на 2,1 тысячи квадратных метров и сократилась сократилась 3 апреля до 400 "квадратов". Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа. По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.
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новороссийск
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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 300 квадратных метров

© Фото : Гавриков Александр Николаевич/TelegramПожар на свалке в Новороссийске
Пожар на свалке в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Гавриков Александр Николаевич/Telegram
Пожар на свалке в Новороссийске
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КРАСНОДАР, 5 апр – РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 300 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Кубани.
«
"Площадь подслойного тления на полигоне в Новороссийске сократилась до 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи "квадратов", а затем была локализована на 2,1 тысячи квадратных метров и сократилась сократилась 3 апреля до 400 "квадратов". Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа.
По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Дагестане чиновник нанес ущерб государству при транспортировке ТКО
12 марта, 16:24
 
ПроисшествияНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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