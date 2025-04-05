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В Красноярском крае локализовали пожар в деревне Калиновка - РИА Новости, 05.04.2025
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15:07 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/pozhar-2009524880.html
В Красноярском крае локализовали пожар в деревне Калиновка
В Красноярском крае локализовали пожар в деревне Калиновка - РИА Новости, 05.04.2025
В Красноярском крае локализовали пожар в деревне Калиновка
Пожар в деревне Калиновка Красноярского края локализован на 1000 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:07:00+03:00
2025-04-05T15:07:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ураган в сибири
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пожар в деревне Калиновка Красноярского края локализован на 1000 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее МЧС РФ сообщало, что в регионе свыше 20 ландшафтных пожаров ликвидируют в условиях сильного ветра, который разносит искры и горящую траву. По данным МЧС Красноярского края, в регионе ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более. Позже МЧС РФ сообщило, что три жилых дома и три надворные постройки горят на 1000 квадратных метров в деревне Калиновка Красноярского края. "МЧС России: пожар в Калиновке локализован на 1000 "квадратах", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири
Происшествия, Россия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ураган в Сибири
В Красноярском крае локализовали пожар в деревне Калиновка

Пожар в красноярской деревне Калиновка локализовали на площади 1000 квадратов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пожар в деревне Калиновка Красноярского края локализован на 1000 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в регионе свыше 20 ландшафтных пожаров ликвидируют в условиях сильного ветра, который разносит искры и горящую траву. По данным МЧС Красноярского края, в регионе ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более. Позже МЧС РФ сообщило, что три жилых дома и три надворные постройки горят на 1000 квадратных метров в деревне Калиновка Красноярского края.
"МЧС России: пожар в Калиновке локализован на 1000 "квадратах", - говорится в сообщении.
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