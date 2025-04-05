https://ria.ru/20250405/pozhar-2009524880.html

В Красноярском крае локализовали пожар в деревне Калиновка

В Красноярском крае локализовали пожар в деревне Калиновка - РИА Новости, 05.04.2025

В Красноярском крае локализовали пожар в деревне Калиновка

Пожар в деревне Калиновка Красноярского края локализован на 1000 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:07:00+03:00

2025-04-05T15:07:00+03:00

2025-04-05T15:07:00+03:00

происшествия

россия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пожар в деревне Калиновка Красноярского края локализован на 1000 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее МЧС РФ сообщало, что в регионе свыше 20 ландшафтных пожаров ликвидируют в условиях сильного ветра, который разносит искры и горящую траву. По данным МЧС Красноярского края, в регионе ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более. Позже МЧС РФ сообщило, что три жилых дома и три надворные постройки горят на 1000 квадратных метров в деревне Калиновка Красноярского края. "МЧС России: пожар в Калиновке локализован на 1000 "квадратах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250405/pozhar-2009523808.html

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происшествия, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири