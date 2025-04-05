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В Красноярском крае локализовали пожар в селе Каптырево

В Красноярском крае локализовали пожар в селе Каптырево - РИА Новости, 05.04.2025

В Красноярском крае локализовали пожар в селе Каптырево

Пожар в селе Каптырево Красноярского края локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 05.04.2025

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происшествия

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пожар в селе Каптырево Красноярского края локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ. "Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в селе Каптырево на 1500 "квадратах", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее МЧС РФ сообщало, что в регионе свыше 20 ландшафтных пожаров ликвидируют в условиях сильного ветра, который разносит искры и горящую траву. По данным МЧС Красноярского края, в регионе ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более. Позже МЧС РФ сообщило, что три жилых дома и три нежилых горят в деревне Каптырево Красноярского края.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири