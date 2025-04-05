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В Красноярском крае локализовали пожар в селе Каптырево
В Красноярском крае локализовали пожар в селе Каптырево - РИА Новости, 05.04.2025
В Красноярском крае локализовали пожар в селе Каптырево
Пожар в селе Каптырево Красноярского края локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:04:00+03:00
2025-04-05T15:04:00+03:00
2025-04-05T15:35:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пожар в селе Каптырево Красноярского края локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ. "Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в селе Каптырево на 1500 "квадратах", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее МЧС РФ сообщало, что в регионе свыше 20 ландшафтных пожаров ликвидируют в условиях сильного ветра, который разносит искры и горящую траву. По данным МЧС Красноярского края, в регионе ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более. Позже МЧС РФ сообщило, что три жилых дома и три нежилых горят в деревне Каптырево Красноярского края.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири
Происшествия, Россия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ураган в Сибири
В Красноярском крае локализовали пожар в селе Каптырево
Пожар в красноярском селе Каптырево локализовали на площади 1,5 тысячи квадратов