В Хакасии добровольцы присоединились к борьбе с пожарами
Глава Хакасии Коновалов: добровольцы присоединились к пожарным в борьбе с огнем
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Жители Хакасии присоединились к пожарным в борьбе с пожарами, тушение которых осложняется шквалистым ветром, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов у себя в Telegram-канале.
По данным МЧС по Хакасии, в республике прогнозируется усиление ветра. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более.
Аналогичные погодные условия прогнозируются в центральных и южных районах Красноярского края, где ветер будет достигать тех же значений.
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"Тёплая погода и шквалистый ветер в Хакасии осложняют пожарную обстановку... В ряде населенных пунктов частично сорваны крыши домов, происходят отключения электроэнергии из-за перехлеста и срыва проводов. Ситуация находится под пристальным контролем всех оперативных служб. При чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону 112 или 101 для вызова пожарных. По возможности оставайтесь сегодня дома", - сказано в сообщении.
Глава республики призвал жителей неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Не бросать в траву непотушенные спички и окурки и не сжигать мусор.
"Выражаю огромную благодарность всем жителям Хакасии, которые вышли на борьбу с палами травы и пожарами в населённых пунктах. Благодаря вашим усилиям многие дома получается отстоять от огня", - написал Коновалов.
По его словам, он выехал на места пожаров в селе Калинино. Глава республики рассказал, что находится на связи с главами всех муниципалитетов.
По данным МЧС республики, состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС, где губернатор кратко подвел промежуточные итоги борьбы со стихией.
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"Резюмируя, можем сказать, что сильнее всего от огня пострадал Усть-Абаканский район. Хотя возгорания фиксировались практически по всей Хакасии, к борьбе с пожарами привлекаются все доступные силы и средства. Местные жители молодцы, действуют слаженно, помогая огнеборцам", - сказано в сообщении МЧС.
Отмечается, что оперативные службы будут находиться в усиленном режиме столько, сколько потребуется до полной стабилизации обстановки.
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