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В Хакасии добровольцы присоединились к борьбе с пожарами - РИА Новости, 05.04.2025
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15:04 05.04.2025 (обновлено: 15:18 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/pozhar-2009523588.html
В Хакасии добровольцы присоединились к борьбе с пожарами
В Хакасии добровольцы присоединились к борьбе с пожарами - РИА Новости, 05.04.2025
В Хакасии добровольцы присоединились к борьбе с пожарами
Жители Хакасии присоединились к пожарным в борьбе с пожарами, тушение которых осложняется шквалистым ветром, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов у себя в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:04:00+03:00
2025-04-05T15:18:00+03:00
происшествия
жкх
красноярский край
усть-абаканский район
валентин коновалов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ураган в сибири
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Жители Хакасии присоединились к пожарным в борьбе с пожарами, тушение которых осложняется шквалистым ветром, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов у себя в Telegram-канале. По данным МЧС по Хакасии, в республике прогнозируется усиление ветра. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Аналогичные погодные условия прогнозируются в центральных и южных районах Красноярского края, где ветер будет достигать тех же значений. "Тёплая погода и шквалистый ветер в Хакасии осложняют пожарную обстановку... В ряде населенных пунктов частично сорваны крыши домов, происходят отключения электроэнергии из-за перехлеста и срыва проводов. Ситуация находится под пристальным контролем всех оперативных служб. При чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону 112 или 101 для вызова пожарных. По возможности оставайтесь сегодня дома", - сказано в сообщении. Глава республики призвал жителей неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Не бросать в траву непотушенные спички и окурки и не сжигать мусор. "Выражаю огромную благодарность всем жителям Хакасии, которые вышли на борьбу с палами травы и пожарами в населённых пунктах. Благодаря вашим усилиям многие дома получается отстоять от огня", - написал Коновалов. По его словам, он выехал на места пожаров в селе Калинино. Глава республики рассказал, что находится на связи с главами всех муниципалитетов. По данным МЧС республики, состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС, где губернатор кратко подвел промежуточные итоги борьбы со стихией. "Резюмируя, можем сказать, что сильнее всего от огня пострадал Усть-Абаканский район. Хотя возгорания фиксировались практически по всей Хакасии, к борьбе с пожарами привлекаются все доступные силы и средства. Местные жители молодцы, действуют слаженно, помогая огнеборцам", - сказано в сообщении МЧС. Отмечается, что оперативные службы будут находиться в усиленном режиме столько, сколько потребуется до полной стабилизации обстановки.
https://ria.ru/20250405/uragan-2009511186.html
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красноярский край
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происшествия, жкх, красноярский край, усть-абаканский район, валентин коновалов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири
Происшествия, ЖКХ, Красноярский край, Усть-Абаканский район, Валентин Коновалов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ураган в Сибири
В Хакасии добровольцы присоединились к борьбе с пожарами

Глава Хакасии Коновалов: добровольцы присоединились к пожарным в борьбе с огнем

© Коновалов | Хакасия/TelegramПоследствия пожара в Хакасии. 5 апреля 2025
Последствия пожара в Хакасии. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Коновалов | Хакасия/Telegram
Последствия пожара в Хакасии. 5 апреля 2025
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Жители Хакасии присоединились к пожарным в борьбе с пожарами, тушение которых осложняется шквалистым ветром, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов у себя в Telegram-канале.
По данным МЧС по Хакасии, в республике прогнозируется усиление ветра. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более.
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Аналогичные погодные условия прогнозируются в центральных и южных районах Красноярского края, где ветер будет достигать тех же значений.
«
"Тёплая погода и шквалистый ветер в Хакасии осложняют пожарную обстановку... В ряде населенных пунктов частично сорваны крыши домов, происходят отключения электроэнергии из-за перехлеста и срыва проводов. Ситуация находится под пристальным контролем всех оперативных служб. При чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону 112 или 101 для вызова пожарных. По возможности оставайтесь сегодня дома", - сказано в сообщении.
Глава республики призвал жителей неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Не бросать в траву непотушенные спички и окурки и не сжигать мусор.
"Выражаю огромную благодарность всем жителям Хакасии, которые вышли на борьбу с палами травы и пожарами в населённых пунктах. Благодаря вашим усилиям многие дома получается отстоять от огня", - написал Коновалов.
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По его словам, он выехал на места пожаров в селе Калинино. Глава республики рассказал, что находится на связи с главами всех муниципалитетов.
По данным МЧС республики, состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС, где губернатор кратко подвел промежуточные итоги борьбы со стихией.
«
"Резюмируя, можем сказать, что сильнее всего от огня пострадал Усть-Абаканский район. Хотя возгорания фиксировались практически по всей Хакасии, к борьбе с пожарами привлекаются все доступные силы и средства. Местные жители молодцы, действуют слаженно, помогая огнеборцам", - сказано в сообщении МЧС.
Отмечается, что оперативные службы будут находиться в усиленном режиме столько, сколько потребуется до полной стабилизации обстановки.
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ПроисшествияЖКХКрасноярский крайУсть-Абаканский районВалентин КоноваловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ураган в Сибири
 
 
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