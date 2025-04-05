Посол Белоруссии рассказал о сорванных переговорах с Украиной в начале СВО
Посол Ганевич: переговоры с Украиной в начале СВО сорваны под давлением Запада
© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии в самом начале специальной военной спецоперации были сорваны под давлением Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
"После начала активной фазы боевых действий в феврале 2022 года, благодаря главе нашего государства удалось организовать три раунда российско-украинских переговоров на территории Белоруссии. К сожалению, под давлением Запада этот диалог был сорван, хотя стороны уже вышли на определенные договоренности", - сказал он.
Ганевич добавил, что для Минска данный конфликт необходимо решать как можно скорее, поэтому Белоруссия последовательно выступала и продолжает выступать за продолжение переговорного процесса и прекращение кровопролития.
"Мы готовы взаимодействовать со всеми, кто разделяют наше стремление сохранить жизни людей. И, конечно, попытки заниматься вопросами мирного урегулирования и безопасности в нашем регионе без России и Беларуси являются очередной утопией. Чем раньше это поймут – тем быстрее будет прогресс", - подчеркнул посол.
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи. Во время вторых переговоров 3 марта в Бресте стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. Третий раунд российско-украинских переговоров прошел 7 марта в Бресте, однако существенных результатов стороны не достигли.