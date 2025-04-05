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Посол Белоруссии рассказал о сорванных переговорах с Украиной в начале СВО - РИА Новости, 05.04.2025
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08:22 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/posol-2009482783.html
Посол Белоруссии рассказал о сорванных переговорах с Украиной в начале СВО
Посол Белоруссии рассказал о сорванных переговорах с Украиной в начале СВО - РИА Новости, 05.04.2025
Посол Белоруссии рассказал о сорванных переговорах с Украиной в начале СВО
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии в самом начале специальной военной спецоперации были сорваны под давлением Запада, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:22:00+03:00
2025-04-05T08:22:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии в самом начале специальной военной спецоперации были сорваны под давлением Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "После начала активной фазы боевых действий в феврале 2022 года, благодаря главе нашего государства удалось организовать три раунда российско-украинских переговоров на территории Белоруссии. К сожалению, под давлением Запада этот диалог был сорван, хотя стороны уже вышли на определенные договоренности", - сказал он. Ганевич добавил, что для Минска данный конфликт необходимо решать как можно скорее, поэтому Белоруссия последовательно выступала и продолжает выступать за продолжение переговорного процесса и прекращение кровопролития. "Мы готовы взаимодействовать со всеми, кто разделяют наше стремление сохранить жизни людей. И, конечно, попытки заниматься вопросами мирного урегулирования и безопасности в нашем регионе без России и Беларуси являются очередной утопией. Чем раньше это поймут – тем быстрее будет прогресс", - подчеркнул посол. Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи. Во время вторых переговоров 3 марта в Бресте стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. Третий раунд российско-украинских переговоров прошел 7 марта в Бресте, однако существенных результатов стороны не достигли.
https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html
https://ria.ru/20250405/posol-2009476625.html
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в мире, белоруссия, россия, брест
В мире, Белоруссия, Россия, Брест
Посол Белоруссии рассказал о сорванных переговорах с Украиной в начале СВО

Посол Ганевич: переговоры с Украиной в начале СВО сорваны под давлением Запада

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии в самом начале специальной военной спецоперации были сорваны под давлением Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
"После начала активной фазы боевых действий в феврале 2022 года, благодаря главе нашего государства удалось организовать три раунда российско-украинских переговоров на территории Белоруссии. К сожалению, под давлением Запада этот диалог был сорван, хотя стороны уже вышли на определенные договоренности", - сказал он.
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Ганевич добавил, что для Минска данный конфликт необходимо решать как можно скорее, поэтому Белоруссия последовательно выступала и продолжает выступать за продолжение переговорного процесса и прекращение кровопролития.
"Мы готовы взаимодействовать со всеми, кто разделяют наше стремление сохранить жизни людей. И, конечно, попытки заниматься вопросами мирного урегулирования и безопасности в нашем регионе без России и Беларуси являются очередной утопией. Чем раньше это поймут – тем быстрее будет прогресс", - подчеркнул посол.
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи. Во время вторых переговоров 3 марта в Бресте стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. Третий раунд российско-украинских переговоров прошел 7 марта в Бресте, однако существенных результатов стороны не достигли.
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