Посол оценил позицию Швейцарии в отношении Белоруссии
Посол Ганевич: Швейцария занимает более взвешенную позицию по Белоруссии
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария занимает более взвешенную позицию по Белоруссии чем многие другие страны, что позволило сохранить каналы для двустороннего диалога, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
"Невзирая на сложности двустороннего диалога со швейцарскими коллегами, о которых я упоминал выше, и зачастую диаметрально противоположные позиции сторон по ряду вопросов, следует отдать должное профессионализму швейцарских дипломатов, их сдержанной и уважительной манере общения. В отличие от многих других стран, Швейцария занимает более взвешенную и прагматичную позицию по Беларуси, благодаря чему мы сохраняем каналы для двустороннего диалога, который позволяет лучше понимать нюансировку подходов противоположной стороны", - сказал он.
Однако Ганевич задался вопросом, насколько нынешние швейцарские власти воспринимают аргументацию и озабоченности Минска, и насколько они готовы учитывать их в выстраивании двусторонних отношений.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.