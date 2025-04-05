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Посол оценил позицию Швейцарии в отношении Белоруссии - РИА Новости, 05.04.2025
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06:33 05.04.2025 (обновлено: 06:41 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/posol-2009476625.html
Посол оценил позицию Швейцарии в отношении Белоруссии
Посол оценил позицию Швейцарии в отношении Белоруссии - РИА Новости, 05.04.2025
Посол оценил позицию Швейцарии в отношении Белоруссии
Швейцария занимает более взвешенную позицию по Белоруссии чем многие другие страны, что позволило сохранить каналы для двустороннего диалога, заявил в интервью... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T06:33:00+03:00
2025-04-05T06:41:00+03:00
в мире
швейцария
белоруссия
берн (кантон)
евросоюз
нато
центральный банк рф (цб рф)
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария занимает более взвешенную позицию по Белоруссии чем многие другие страны, что позволило сохранить каналы для двустороннего диалога, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "Невзирая на сложности двустороннего диалога со швейцарскими коллегами, о которых я упоминал выше, и зачастую диаметрально противоположные позиции сторон по ряду вопросов, следует отдать должное профессионализму швейцарских дипломатов, их сдержанной и уважительной манере общения. В отличие от многих других стран, Швейцария занимает более взвешенную и прагматичную позицию по Беларуси, благодаря чему мы сохраняем каналы для двустороннего диалога, который позволяет лучше понимать нюансировку подходов противоположной стороны", - сказал он. Однако Ганевич задался вопросом, насколько нынешние швейцарские власти воспринимают аргументацию и озабоченности Минска, и насколько они готовы учитывать их в выстраивании двусторонних отношений. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
https://ria.ru/20250405/minsk-2009474492.html
https://ria.ru/20250405/posol-2009469870.html
швейцария
белоруссия
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в мире, швейцария, белоруссия, берн (кантон), евросоюз, нато, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Швейцария, Белоруссия, Берн (кантон), Евросоюз, НАТО, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Посол оценил позицию Швейцарии в отношении Белоруссии

Посол Ганевич: Швейцария занимает более взвешенную позицию по Белоруссии

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии в Оберхофене
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария занимает более взвешенную позицию по Белоруссии чем многие другие страны, что позволило сохранить каналы для двустороннего диалога, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
"Невзирая на сложности двустороннего диалога со швейцарскими коллегами, о которых я упоминал выше, и зачастую диаметрально противоположные позиции сторон по ряду вопросов, следует отдать должное профессионализму швейцарских дипломатов, их сдержанной и уважительной манере общения. В отличие от многих других стран, Швейцария занимает более взвешенную и прагматичную позицию по Беларуси, благодаря чему мы сохраняем каналы для двустороннего диалога, который позволяет лучше понимать нюансировку подходов противоположной стороны", - сказал он.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Минску не интересна заморозка отношений с Берном, заявил посол Белоруссии
Вчера, 05:54
Однако Ганевич задался вопросом, насколько нынешние швейцарские власти воспринимают аргументацию и озабоченности Минска, и насколько они готовы учитывать их в выстраивании двусторонних отношений.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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В миреШвейцарияБелоруссияБерн (кантон)ЕвросоюзНАТОЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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