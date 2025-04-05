Посол Белоруссии предрек Берну потерю статуса "честного брокера"
Посол Белоруссии Ганевич: Швейцария может лишиться статуса честного брокера
© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Политика Швейцарии по присоединению к экономическим санкциям может привести к потере Берном уникального статуса "честного брокера" в вопросах посредничества, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
"В случае с присоединением к экономическим санкциям, заморозкой иностранных финансовых активов швейцарская сторона в последние годы прибегает к весьма узкой трактовке понятия собственного нейтралитета. Это тонкая грань во внешней политике, за которой, как мне кажется, Швейцария может окончательно утратить свой уникальный статус "честного брокера" в посреднических вопросах на международной арене", - сказал он.
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Ганевич считает, что сложно не заметить все больший дрейф конфедерации в направлении, ставящем под вопрос ее реальный, а не формальный нейтралитет.
"Показательно, что в швейцарском обществе не утихают дискуссии относительно современного толкования нейтралитета страны, а действующее правительство не поддерживает инициативу по проведению общенационального референдума по данному вопросу", - добавил дипломат.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
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