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Посол Белоруссии предрек Берну потерю статуса "честного брокера" - РИА Новости, 05.04.2025
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04:05 05.04.2025 (обновлено: 04:06 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/posol-2009469870.html
Посол Белоруссии предрек Берну потерю статуса "честного брокера"
Посол Белоруссии предрек Берну потерю статуса "честного брокера" - РИА Новости, 05.04.2025
Посол Белоруссии предрек Берну потерю статуса "честного брокера"
Политика Швейцарии по присоединению к экономическим санкциям может привести к потере Берном уникального статуса "честного брокера" в вопросах посредничества,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T04:05:00+03:00
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швейцария
берн (кантон)
белоруссия
сергей лавров
евросоюз
нато
центральный банк рф (цб рф)
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Политика Швейцарии по присоединению к экономическим санкциям может привести к потере Берном уникального статуса "честного брокера" в вопросах посредничества, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "В случае с присоединением к экономическим санкциям, заморозкой иностранных финансовых активов швейцарская сторона в последние годы прибегает к весьма узкой трактовке понятия собственного нейтралитета. Это тонкая грань во внешней политике, за которой, как мне кажется, Швейцария может окончательно утратить свой уникальный статус "честного брокера" в посреднических вопросах на международной арене", - сказал он. Ганевич считает, что сложно не заметить все больший дрейф конфедерации в направлении, ставящем под вопрос ее реальный, а не формальный нейтралитет. "Показательно, что в швейцарском обществе не утихают дискуссии относительно современного толкования нейтралитета страны, а действующее правительство не поддерживает инициативу по проведению общенационального референдума по данному вопросу", - добавил дипломат. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
https://ria.ru/20241223/shveytsariya-1990902006.html
https://ria.ru/20250212/sanktsii-1998918154.html
швейцария
берн (кантон)
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швейцария, берн (кантон), белоруссия, сергей лавров, евросоюз, нато, центральный банк рф (цб рф)
Швейцария, Берн (кантон), Белоруссия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Посол Белоруссии предрек Берну потерю статуса "честного брокера"

Посол Белоруссии Ганевич: Швейцария может лишиться статуса честного брокера

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Политика Швейцарии по присоединению к экономическим санкциям может привести к потере Берном уникального статуса "честного брокера" в вопросах посредничества, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
"В случае с присоединением к экономическим санкциям, заморозкой иностранных финансовых активов швейцарская сторона в последние годы прибегает к весьма узкой трактовке понятия собственного нейтралитета. Это тонкая грань во внешней политике, за которой, как мне кажется, Швейцария может окончательно утратить свой уникальный статус "честного брокера" в посреднических вопросах на международной арене", - сказал он.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Швейцарии рассказали, сколько заморозили частных российских активов
23 декабря 2024, 20:33
Ганевич считает, что сложно не заметить все больший дрейф конфедерации в направлении, ставящем под вопрос ее реальный, а не формальный нейтралитет.
"Показательно, что в швейцарском обществе не утихают дискуссии относительно современного толкования нейтралитета страны, а действующее правительство не поддерживает инициативу по проведению общенационального референдума по данному вопросу", - добавил дипломат.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Швейцария введет новые санкции против России
12 февраля, 17:40
 
ШвейцарияБерн (кантон)БелоруссияСергей ЛавровЕвросоюзНАТОЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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