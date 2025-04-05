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Автоконцерн Stellantis предложил покупателям в США скидки из-за пошлин - РИА Новости, 05.04.2025
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22:27 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/poshliny-2009578514.html
Автоконцерн Stellantis предложил покупателям в США скидки из-за пошлин
Автоконцерн Stellantis предложил покупателям в США скидки из-за пошлин - РИА Новости, 05.04.2025
Автоконцерн Stellantis предложил покупателям в США скидки из-за пошлин
Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, в число брендов которой входят Alfa Romeo, Chrysler и Jeep, предлагает американским... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T22:27:00+03:00
2025-04-05T22:27:00+03:00
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ГААГА, 5 апр - РИА Новости. Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, в число брендов которой входят Alfa Romeo, Chrysler и Jeep, предлагает американским покупателям такие же скидки, которые концерн предоставляет своим сотрудникам, из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщила РИА Новости директор по связям со СМИ подразделения компании в Северной Америке Джоди Тинсон. "На этой неделе мы запустили агрессивную и последовательную программу стимулирования и маркетинговой поддержки на апрель, включая захватывающие и конкурентоспособные возможности, которые дадут нашим клиентам "американскую свободу выбора" между ценой для сотрудников или текущими денежными поощрениями", - рассказала она РИА Новости. По словам Тинсон, Stellantis будет направлять своих покупателей к их местному дилеру, чтобы определить наиболее выгодное предложение по покупке автомобиля. Данная программа действует с 4 по 30 апреля. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot. Штаб-квартира корпорации расположена в городе Хофддорп в Нидерландах. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Трамп также объявил о введении пошлин в 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.
https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html
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экономика, авто, сша, нидерланды, дональд трамп, евросоюз, opel astra, peugeot 3008, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Авто, США, Нидерланды, Дональд Трамп, Евросоюз, Opel Astra, Peugeot 3008, Введение Трампом пошлин на импорт
Автоконцерн Stellantis предложил покупателям в США скидки из-за пошлин

Stellantis предлагает американским покупателям скидки из-за новых пошлин Трампа

© Фото : Alfa RomeoАвтомобиль Alfa Romeo MiTo
Автомобиль Alfa Romeo MiTo - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Alfa Romeo
Автомобиль Alfa Romeo MiTo. Архивное фото
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ГААГА, 5 апр - РИА Новости. Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, в число брендов которой входят Alfa Romeo, Chrysler и Jeep, предлагает американским покупателям такие же скидки, которые концерн предоставляет своим сотрудникам, из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщила РИА Новости директор по связям со СМИ подразделения компании в Северной Америке Джоди Тинсон.
«
"На этой неделе мы запустили агрессивную и последовательную программу стимулирования и маркетинговой поддержки на апрель, включая захватывающие и конкурентоспособные возможности, которые дадут нашим клиентам "американскую свободу выбора" между ценой для сотрудников или текущими денежными поощрениями", - рассказала она РИА Новости.
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По словам Тинсон, Stellantis будет направлять своих покупателей к их местному дилеру, чтобы определить наиболее выгодное предложение по покупке автомобиля. Данная программа действует с 4 по 30 апреля.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot. Штаб-квартира корпорации расположена в городе Хофддорп в Нидерландах.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Трамп также объявил о введении пошлин в 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.
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ЭкономикаАвтоСШАНидерландыДональд ТрампЕвросоюзOpel AstraPeugeot 3008Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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