Автоконцерн Stellantis предложил покупателям в США скидки из-за пошлин
Stellantis предлагает американским покупателям скидки из-за новых пошлин Трампа
© Фото : Alfa RomeoАвтомобиль Alfa Romeo MiTo
© Фото : Alfa Romeo
Автомобиль Alfa Romeo MiTo. Архивное фото
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ГААГА, 5 апр - РИА Новости. Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, в число брендов которой входят Alfa Romeo, Chrysler и Jeep, предлагает американским покупателям такие же скидки, которые концерн предоставляет своим сотрудникам, из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщила РИА Новости директор по связям со СМИ подразделения компании в Северной Америке Джоди Тинсон.
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"На этой неделе мы запустили агрессивную и последовательную программу стимулирования и маркетинговой поддержки на апрель, включая захватывающие и конкурентоспособные возможности, которые дадут нашим клиентам "американскую свободу выбора" между ценой для сотрудников или текущими денежными поощрениями", - рассказала она РИА Новости.
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По словам Тинсон, Stellantis будет направлять своих покупателей к их местному дилеру, чтобы определить наиболее выгодное предложение по покупке автомобиля. Данная программа действует с 4 по 30 апреля.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot. Штаб-квартира корпорации расположена в городе Хофддорп в Нидерландах.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Трамп также объявил о введении пошлин в 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.
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