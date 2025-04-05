https://ria.ru/20250405/poshliny-2009578514.html

Автоконцерн Stellantis предложил покупателям в США скидки из-за пошлин

Автоконцерн Stellantis предложил покупателям в США скидки из-за пошлин - РИА Новости, 05.04.2025

Автоконцерн Stellantis предложил покупателям в США скидки из-за пошлин

Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, в число брендов которой входят Alfa Romeo, Chrysler и Jeep, предлагает американским... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T22:27:00+03:00

2025-04-05T22:27:00+03:00

2025-04-05T22:27:00+03:00

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ГААГА, 5 апр - РИА Новости. Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, в число брендов которой входят Alfa Romeo, Chrysler и Jeep, предлагает американским покупателям такие же скидки, которые концерн предоставляет своим сотрудникам, из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщила РИА Новости директор по связям со СМИ подразделения компании в Северной Америке Джоди Тинсон. "На этой неделе мы запустили агрессивную и последовательную программу стимулирования и маркетинговой поддержки на апрель, включая захватывающие и конкурентоспособные возможности, которые дадут нашим клиентам "американскую свободу выбора" между ценой для сотрудников или текущими денежными поощрениями", - рассказала она РИА Новости. По словам Тинсон, Stellantis будет направлять своих покупателей к их местному дилеру, чтобы определить наиболее выгодное предложение по покупке автомобиля. Данная программа действует с 4 по 30 апреля. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot. Штаб-квартира корпорации расположена в городе Хофддорп в Нидерландах. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Трамп также объявил о введении пошлин в 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.

https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html

https://ria.ru/20250327/volkswagen-2007767050.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, сша, нидерланды, дональд трамп, евросоюз, opel astra, peugeot 3008, введение трампом пошлин на импорт