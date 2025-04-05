Стармер и Макрон обсудили американские пошлины на импорт
Стармер и Макрон договорились изучить возможные ответы на американские пошлины
© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном введенные США пошлины на импорт, лидеры согласились с необходимостью рассматривать любые варианты в качестве возможных ответных мер, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в субботу на сайте британского правительства.
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"Премьер-министр провел разговор с президентом Макроном, после того как США объявили на этой неделе о введении дополнительных пошлин. Они согласились, что торговая война не отвечает ничьим интересам, однако ничего не следует исключать, и что важно держать бизнес в курсе развития (ситуации - ред.)", - сказано в тексте заявления.
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Лидеры также выразили обеспокоенность по поводу последствий для "глобальной экономики и безопасности, особенно в Юго-Восточной Азии", сообщили на Даунинг-стрит.
Ранее власти Британии заявили, что начнут консультации с представителями бизнеса, чтобы оценить возможные последствия ответных действий на пошлины США.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что нельзя ничего исключать в ответе ЕС на таможенные пошлины США, включая меры против цифровых сервисов и финансирование американской экономики. Он также призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации".
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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