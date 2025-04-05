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Стармер и Макрон обсудили американские пошлины на импорт - РИА Новости, 05.04.2025
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22:14 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/poshliny-2009577864.html
Стармер и Макрон обсудили американские пошлины на импорт
Стармер и Макрон обсудили американские пошлины на импорт - РИА Новости, 05.04.2025
Стармер и Макрон обсудили американские пошлины на импорт
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном введенные США пошлины на импорт, лидеры согласились с... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T22:14:00+03:00
2025-04-05T22:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном введенные США пошлины на импорт, лидеры согласились с необходимостью рассматривать любые варианты в качестве возможных ответных мер, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в субботу на сайте британского правительства. "Премьер-министр провел разговор с президентом Макроном, после того как США объявили на этой неделе о введении дополнительных пошлин. Они согласились, что торговая война не отвечает ничьим интересам, однако ничего не следует исключать, и что важно держать бизнес в курсе развития (ситуации - ред.)", - сказано в тексте заявления. Лидеры также выразили обеспокоенность по поводу последствий для "глобальной экономики и безопасности, особенно в Юго-Восточной Азии", сообщили на Даунинг-стрит. Ранее власти Британии заявили, что начнут консультации с представителями бизнеса, чтобы оценить возможные последствия ответных действий на пошлины США. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что нельзя ничего исключать в ответе ЕС на таможенные пошлины США, включая меры против цифровых сервисов и финансирование американской экономики. Он также призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации". Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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цены на нефть, сша, франция, великобритания, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, США, Франция, Великобритания, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Кир Стармер, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Стармер и Макрон обсудили американские пошлины на импорт

Стармер и Макрон договорились изучить возможные ответы на американские пошлины

© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном введенные США пошлины на импорт, лидеры согласились с необходимостью рассматривать любые варианты в качестве возможных ответных мер, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в субботу на сайте британского правительства.
«
"Премьер-министр провел разговор с президентом Макроном, после того как США объявили на этой неделе о введении дополнительных пошлин. Они согласились, что торговая война не отвечает ничьим интересам, однако ничего не следует исключать, и что важно держать бизнес в курсе развития (ситуации - ред.)", - сказано в тексте заявления.
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Лидеры также выразили обеспокоенность по поводу последствий для "глобальной экономики и безопасности, особенно в Юго-Восточной Азии", сообщили на Даунинг-стрит.
Ранее власти Британии заявили, что начнут консультации с представителями бизнеса, чтобы оценить возможные последствия ответных действий на пошлины США.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что нельзя ничего исключать в ответе ЕС на таможенные пошлины США, включая меры против цифровых сервисов и финансирование американской экономики. Он также призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации".
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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Цены на нефтьСШАФранцияВеликобританияЭммануэль МакронДональд ТрампКир СтармерЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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