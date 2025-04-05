https://ria.ru/20250405/poshliny-2009536553.html

Jaguar Land Rover приостановил экспорт в США

Jaguar Land Rover приостановил экспорт в США - РИА Новости, 05.04.2025

Jaguar Land Rover приостановил экспорт в США

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) приостанавливает на месяц экспорт своей продукции в США для оценки последствий введенных Вашингтоном пошлин РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T16:03:00+03:00

2025-04-05T16:03:00+03:00

2025-04-05T16:11:00+03:00

экономика

авто

сша

америка

дональд трамп

tata motors

введение трампом пошлин на импорт

великобритания

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) приостанавливает на месяц экспорт своей продукции в США для оценки последствий введенных Вашингтоном пошлин на импорт автомобилей, сообщила в субботу газета Times. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". "Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в Америку своих машин, производящихся в Британии", - говорится в статье. Jaguar Land Rover, принадлежащий индийской Tata Motors, является одним из крупнейших автопроизводителей Великобритании. Ежегодно он продает 400 тысяч машин, почти четверть из которых идет на экспорт в США, напоминает газета. Отмечается, что JLR особенно уязвим перед пошлинами Трампа, поскольку именно американский рынок сбыта приносит ему наибольший доход. Приостановка поставок машин в США вступит в силу с понедельника и, как ожидается, продлится месяц, пока компания будет оценивать ущерб от импортных пошлин и искать способы смягчить его, сообщает Times. В частности, автопроизводитель изучает возможность повышения цен для американских потребителей и наращивания продаж в других регионах. Помимо этого, JLR может сократить расходы на маркетинг и другой рекламный материал, сказано в статье. Сам Jaguar Land Rover не стал комментировать возможные ответные меры, однако заверил, что не пока не планирует сокращать штат, говорится в статье. В общей сложности 38 тысяч сотрудников работают на компанию в Британии и ещё шесть тысяч - в других странах, указывает издание. Ранее британское общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) предупредило, что издержки, связанные с новыми пошлинами США, лягут на американских потребителей, которые могут столкнуться с ростом цен на машины и снижением предложения. В SMMT также сообщили, что британским автопроизводителям, возможно, придется пересмотреть объемы производства из-за потенциального снижения спроса в США.

https://ria.ru/20250327/bentley-2007773592.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html

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великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, сша, америка, дональд трамп, tata motors, введение трампом пошлин на импорт, великобритания