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Jaguar Land Rover приостановил экспорт в США - РИА Новости, 05.04.2025
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16:03 05.04.2025 (обновлено: 16:11 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/poshliny-2009536553.html
Jaguar Land Rover приостановил экспорт в США
Jaguar Land Rover приостановил экспорт в США - РИА Новости, 05.04.2025
Jaguar Land Rover приостановил экспорт в США
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) приостанавливает на месяц экспорт своей продукции в США для оценки последствий введенных Вашингтоном пошлин РИА Новости, 05.04.2025
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экономика
авто
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америка
дональд трамп
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введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) приостанавливает на месяц экспорт своей продукции в США для оценки последствий введенных Вашингтоном пошлин на импорт автомобилей, сообщила в субботу газета Times. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". "Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в Америку своих машин, производящихся в Британии", - говорится в статье. Jaguar Land Rover, принадлежащий индийской Tata Motors, является одним из крупнейших автопроизводителей Великобритании. Ежегодно он продает 400 тысяч машин, почти четверть из которых идет на экспорт в США, напоминает газета. Отмечается, что JLR особенно уязвим перед пошлинами Трампа, поскольку именно американский рынок сбыта приносит ему наибольший доход. Приостановка поставок машин в США вступит в силу с понедельника и, как ожидается, продлится месяц, пока компания будет оценивать ущерб от импортных пошлин и искать способы смягчить его, сообщает Times. В частности, автопроизводитель изучает возможность повышения цен для американских потребителей и наращивания продаж в других регионах. Помимо этого, JLR может сократить расходы на маркетинг и другой рекламный материал, сказано в статье. Сам Jaguar Land Rover не стал комментировать возможные ответные меры, однако заверил, что не пока не планирует сокращать штат, говорится в статье. В общей сложности 38 тысяч сотрудников работают на компанию в Британии и ещё шесть тысяч - в других странах, указывает издание. Ранее британское общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) предупредило, что издержки, связанные с новыми пошлинами США, лягут на американских потребителей, которые могут столкнуться с ростом цен на машины и снижением предложения. В SMMT также сообщили, что британским автопроизводителям, возможно, придется пересмотреть объемы производства из-за потенциального снижения спроса в США.
https://ria.ru/20250327/bentley-2007773592.html
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экономика, авто, сша, америка, дональд трамп, tata motors, введение трампом пошлин на импорт, великобритания
Экономика, Авто, США, Америка, Дональд Трамп, Tata Motors, Введение Трампом пошлин на импорт, Великобритания
Jaguar Land Rover приостановил экспорт в США

Times: Jaguar Land Rover приостанавливает на месяц поставки в США из-за пошлин

© Getty Images / John KeebleАвтомобили в автосалоне Jaguar
Автомобили в автосалоне Jaguar - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Getty Images / John Keeble
Автомобили в автосалоне Jaguar. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) приостанавливает на месяц экспорт своей продукции в США для оценки последствий введенных Вашингтоном пошлин на импорт автомобилей, сообщила в субботу газета Times.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
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"Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в Америку своих машин, производящихся в Британии", - говорится в статье.
Jaguar Land Rover, принадлежащий индийской Tata Motors, является одним из крупнейших автопроизводителей Великобритании. Ежегодно он продает 400 тысяч машин, почти четверть из которых идет на экспорт в США, напоминает газета. Отмечается, что JLR особенно уязвим перед пошлинами Трампа, поскольку именно американский рынок сбыта приносит ему наибольший доход.
Приостановка поставок машин в США вступит в силу с понедельника и, как ожидается, продлится месяц, пока компания будет оценивать ущерб от импортных пошлин и искать способы смягчить его, сообщает Times. В частности, автопроизводитель изучает возможность повышения цен для американских потребителей и наращивания продаж в других регионах. Помимо этого, JLR может сократить расходы на маркетинг и другой рекламный материал, сказано в статье.
Сам Jaguar Land Rover не стал комментировать возможные ответные меры, однако заверил, что не пока не планирует сокращать штат, говорится в статье. В общей сложности 38 тысяч сотрудников работают на компанию в Британии и ещё шесть тысяч - в других странах, указывает издание.
Ранее британское общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) предупредило, что издержки, связанные с новыми пошлинами США, лягут на американских потребителей, которые могут столкнуться с ростом цен на машины и снижением предложения. В SMMT также сообщили, что британским автопроизводителям, возможно, придется пересмотреть объемы производства из-за потенциального снижения спроса в США.
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ЭкономикаАвтоСШААмерикаДональд ТрампTata MotorsВведение Трампом пошлин на импортВеликобритания
 
 
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