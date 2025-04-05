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Более половины американцев не одобряют вводимые Трампом пошлины
Более половины американцев не одобряют вводимые Трампом пошлины - РИА Новости, 05.04.2025
Более половины американцев не одобряют вводимые Трампом пошлины
Более половины американцев не одобряют вводимые администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на продукцию других стран, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T02:09:00+03:00
2025-04-05T02:09:00+03:00
2025-04-05T02:09:00+03:00
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дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более половины американцев не одобряют вводимые администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на продукцию других стран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос. "54% избирателей выступают против пошлин Трампа на импортируемые товары, это на 12% больше, чем тех, кто поддерживает его планы", - пишет издание. Согласно опросу, три четверти американцев считают, что вводимые пошлины приведут к росту цен на товары. Общий рейтинг поддержки Трампа, по этим данным, составляет 46%, при этом его экономические меры одобряют 44% жителей США. Между тем 41% американцев считают, что США движутся в правильном направлении, это наивысший показатель для опросов WSJ с конца 2021 года. Однако 52% говорят, что экономическая ситуация меняется в худшую сторону. Более половины американцев считают правильной политику Трампа по борьбе с нелегальной миграцией. Опрос проводился с 27 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи зарегистрированных американских избирателей, погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Более половины американцев не одобряют вводимые Трампом пошлины
WSJ: более половины американцев не одобряют вводимые Трампом пошлины
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Более половины американцев не одобряют вводимые администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на продукцию других стран, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на собственный опрос.
"54% избирателей выступают против пошлин Трампа
на импортируемые товары, это на 12% больше, чем тех, кто поддерживает его планы", - пишет издание.
Согласно опросу, три четверти американцев считают, что вводимые пошлины приведут к росту цен на товары.
Общий рейтинг поддержки Трампа, по этим данным, составляет 46%, при этом его экономические меры одобряют 44% жителей США
.
Между тем 41% американцев считают, что США движутся в правильном направлении, это наивысший показатель для опросов WSJ с конца 2021 года. Однако 52% говорят, что экономическая ситуация меняется в худшую сторону.
Более половины американцев считают правильной политику Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.
Опрос проводился с 27 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи зарегистрированных американских избирателей, погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.