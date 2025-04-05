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Волонтеры Народного фронта доставили помощь военным медикам в Суджу - РИА Новости, 05.04.2025
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Надежные люди
 
03:54 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/pomosch-2009469394.html
Волонтеры Народного фронта доставили помощь военным медикам в Суджу
Волонтеры Народного фронта доставили помощь военным медикам в Суджу - РИА Новости, 05.04.2025
Волонтеры Народного фронта доставили помощь военным медикам в Суджу
Активисты молодежного крыла Народного фронта (НФ) доставили гуманитарный груз военным медикам в освобождённую Суджу Курской области, а также помогли сохранить... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:54:00+03:00
2025-04-05T03:54:00+03:00
суджа
курская область
брянская область
надежные люди
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Активисты молодежного крыла Народного фронта (НФ) доставили гуманитарный груз военным медикам в освобождённую Суджу Курской области, а также помогли сохранить святыни разрушенного храма, сообщили РИА Новости в президентском движении. "В сложившейся сложной гуманитарной обстановке особенно важно поддерживать медиков, которые спасают жизни. Привезли военным в Суджу одежду и обувь, антисептики и средства гигиены, окопные свечи. Помощь собирали жители Брянской области. Мусульманская община закупила для бойцов дизельгенератор и аккумулятор, которые обеспечат электричеством передовые медпункты", - сказал представитель регионального отделения НФ в Брянской области Дмитрий Третьяков. Кроме того, в курском приграничье волонтеры Народного фронта помогли сохранить православные святыни Крестовоздвиженского храма в селе Черкасское Суджанского района. "Храм сильно пострадал от обстрелов. Украинские военные использовали его как опорный пункт. В результате их присутствия храм практически разрушен и разграблен", - сообщили в президентском движении. Поддержка волонтёров и других жителей России делает службу бойцов не только немного легче, но и придает уверенности в победе, отметили в движении. "Огромное спасибо брянцам, швейбатам, волонтёрам Народного фронта и всем, кто помогает. Каждая посылка для нас – это знак, что мы не одни. Победа будет за нами", – поблагодарил военный врач с позывным "Сапега". Кроме того, в Народном фронте добавили, что ранее активисты передали автомобиль разведывательному подразделению батальона "Курчатов". На нём добровольцы вывезли из храма оставшиеся иконы и церковную утварь. В этой операции участвовала и Курская епархия. Все святыни переданы в надёжные руки для хранения и дальнейшего восстановления.
https://ria.ru/20250314/pomosch-2005057850.html
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суджа, курская область, брянская область
Суджа, Курская область, Брянская область, Надежные люди
Волонтеры Народного фронта доставили помощь военным медикам в Суджу

Волонтеры Народного фронта доставили гуманитарную помощь военным медикам в Суджу

© РИА Новости / РИА НовостиГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Гуманитарная помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Активисты молодежного крыла Народного фронта (НФ) доставили гуманитарный груз военным медикам в освобождённую Суджу Курской области, а также помогли сохранить святыни разрушенного храма, сообщили РИА Новости в президентском движении.
"В сложившейся сложной гуманитарной обстановке особенно важно поддерживать медиков, которые спасают жизни. Привезли военным в Суджу одежду и обувь, антисептики и средства гигиены, окопные свечи. Помощь собирали жители Брянской области. Мусульманская община закупила для бойцов дизельгенератор и аккумулятор, которые обеспечат электричеством передовые медпункты", - сказал представитель регионального отделения НФ в Брянской области Дмитрий Третьяков.
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Кроме того, в курском приграничье волонтеры Народного фронта помогли сохранить православные святыни Крестовоздвиженского храма в селе Черкасское Суджанского района.
"Храм сильно пострадал от обстрелов. Украинские военные использовали его как опорный пункт. В результате их присутствия храм практически разрушен и разграблен", - сообщили в президентском движении.
Поддержка волонтёров и других жителей России делает службу бойцов не только немного легче, но и придает уверенности в победе, отметили в движении.
"Огромное спасибо брянцам, швейбатам, волонтёрам Народного фронта и всем, кто помогает. Каждая посылка для нас – это знак, что мы не одни. Победа будет за нами", – поблагодарил военный врач с позывным "Сапега".
Кроме того, в Народном фронте добавили, что ранее активисты передали автомобиль разведывательному подразделению батальона "Курчатов". На нём добровольцы вывезли из храма оставшиеся иконы и церковную утварь. В этой операции участвовала и Курская епархия. Все святыни переданы в надёжные руки для хранения и дальнейшего восстановления.
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