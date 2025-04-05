https://ria.ru/20250405/pomosch-2009469394.html

Волонтеры Народного фронта доставили помощь военным медикам в Суджу

Волонтеры Народного фронта доставили помощь военным медикам в Суджу - РИА Новости, 05.04.2025

Волонтеры Народного фронта доставили помощь военным медикам в Суджу

Активисты молодежного крыла Народного фронта (НФ) доставили гуманитарный груз военным медикам в освобождённую Суджу Курской области, а также помогли сохранить... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T03:54:00+03:00

2025-04-05T03:54:00+03:00

2025-04-05T03:54:00+03:00

суджа

курская область

брянская область

надежные люди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983716349_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_185631c4c4c67f7eb1094bff4cee5f49.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Активисты молодежного крыла Народного фронта (НФ) доставили гуманитарный груз военным медикам в освобождённую Суджу Курской области, а также помогли сохранить святыни разрушенного храма, сообщили РИА Новости в президентском движении. "В сложившейся сложной гуманитарной обстановке особенно важно поддерживать медиков, которые спасают жизни. Привезли военным в Суджу одежду и обувь, антисептики и средства гигиены, окопные свечи. Помощь собирали жители Брянской области. Мусульманская община закупила для бойцов дизельгенератор и аккумулятор, которые обеспечат электричеством передовые медпункты", - сказал представитель регионального отделения НФ в Брянской области Дмитрий Третьяков. Кроме того, в курском приграничье волонтеры Народного фронта помогли сохранить православные святыни Крестовоздвиженского храма в селе Черкасское Суджанского района. "Храм сильно пострадал от обстрелов. Украинские военные использовали его как опорный пункт. В результате их присутствия храм практически разрушен и разграблен", - сообщили в президентском движении. Поддержка волонтёров и других жителей России делает службу бойцов не только немного легче, но и придает уверенности в победе, отметили в движении. "Огромное спасибо брянцам, швейбатам, волонтёрам Народного фронта и всем, кто помогает. Каждая посылка для нас – это знак, что мы не одни. Победа будет за нами", – поблагодарил военный врач с позывным "Сапега". Кроме того, в Народном фронте добавили, что ранее активисты передали автомобиль разведывательному подразделению батальона "Курчатов". На нём добровольцы вывезли из храма оставшиеся иконы и церковную утварь. В этой операции участвовала и Курская епархия. Все святыни переданы в надёжные руки для хранения и дальнейшего восстановления.

https://ria.ru/20250314/pomosch-2005057850.html

https://ria.ru/20250214/pomosch-1999275807.html

суджа

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, курская область, брянская область