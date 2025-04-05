https://ria.ru/20250405/poezd-2009522748.html

В Хакасию и Красноярский край направили два пожарных поезда

В Хакасию и Красноярский край направили два пожарных поезда - РИА Новости, 05.04.2025

В Хакасию и Красноярский край направили два пожарных поезда

Красноярская железная дорога (КрасЖд) направила два пожарных поезда в помощь для тушения природных пожаров на территории Хакасии и Красноярского края,... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:01:00+03:00

2025-04-05T15:01:00+03:00

2025-04-05T15:01:00+03:00

происшествия

красноярский край

абакан

усть-абаканский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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россия

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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Красноярская железная дорога (КрасЖд) направила два пожарных поезда в помощь для тушения природных пожаров на территории Хакасии и Красноярского края, сообщается в Telegram-канале компании. По данным МЧС по Хакасии, в республике прогнозируется усиление ветра. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Аналогичные погодные условия прогнозируются в центральных и южных районах Красноярского края, где ветер будет достигать тех же значений. "Пожарный поезд со станции Абакан находится на перегоне Тигей – Ташеба (Усть-Абаканский район Хакасии, окрестности города Абакана). Пожарные расчёты поезда оказывают помощь спасателям МЧС в тушении пала сухой травы. Пожарный поезд со станции Саянская вместе со спасателями МЧС принимает участие в ликвидации возгорания в деревне Калиновка (Саянский район Красноярского края). Угрозы железнодорожной инфраструктуре нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в составе одного пожарного поезда – цистерны со 120 тоннами воды и до 5 тонн пенообразователя. В соцсетях двух регионов распространяются видео, на которых видно, как сильный ветер сносит крыши и поваливает рекламные щиты и остановки на землю. Так, например, в Красноярске оторвало крышу с корпуса Сибирского федерального университета, отрывает кровли с жилых домов. В Абакане ветер сорвал крышу с многоквартирного дома. В Саяногорске в Хакасии, по данным местных СМИ, без крыши осталось здание полиции.

https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html

https://ria.ru/20250405/energosnabzhenie-2009521661.html

красноярский край

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усть-абаканский район

россия

республика хакасия

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происшествия, красноярский край, абакан, усть-абаканский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибирский федеральный университет, ураган в сибири, россия, республика хакасия