Рейтинг@Mail.ru
В Хакасию и Красноярский край направили два пожарных поезда - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/poezd-2009522748.html
В Хакасию и Красноярский край направили два пожарных поезда
В Хакасию и Красноярский край направили два пожарных поезда - РИА Новости, 05.04.2025
В Хакасию и Красноярский край направили два пожарных поезда
Красноярская железная дорога (КрасЖд) направила два пожарных поезда в помощь для тушения природных пожаров на территории Хакасии и Красноярского края,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:01:00+03:00
2025-04-05T15:01:00+03:00
происшествия
красноярский край
абакан
усть-абаканский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сибирский федеральный университет
ураган в сибири
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Красноярская железная дорога (КрасЖд) направила два пожарных поезда в помощь для тушения природных пожаров на территории Хакасии и Красноярского края, сообщается в Telegram-канале компании. По данным МЧС по Хакасии, в республике прогнозируется усиление ветра. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Аналогичные погодные условия прогнозируются в центральных и южных районах Красноярского края, где ветер будет достигать тех же значений. "Пожарный поезд со станции Абакан находится на перегоне Тигей – Ташеба (Усть-Абаканский район Хакасии, окрестности города Абакана). Пожарные расчёты поезда оказывают помощь спасателям МЧС в тушении пала сухой травы. Пожарный поезд со станции Саянская вместе со спасателями МЧС принимает участие в ликвидации возгорания в деревне Калиновка (Саянский район Красноярского края). Угрозы железнодорожной инфраструктуре нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в составе одного пожарного поезда – цистерны со 120 тоннами воды и до 5 тонн пенообразователя. В соцсетях двух регионов распространяются видео, на которых видно, как сильный ветер сносит крыши и поваливает рекламные щиты и остановки на землю. Так, например, в Красноярске оторвало крышу с корпуса Сибирского федерального университета, отрывает кровли с жилых домов. В Абакане ветер сорвал крышу с многоквартирного дома. В Саяногорске в Хакасии, по данным местных СМИ, без крыши осталось здание полиции.
https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html
https://ria.ru/20250405/energosnabzhenie-2009521661.html
красноярский край
абакан
усть-абаканский район
россия
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, абакан, усть-абаканский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибирский федеральный университет, ураган в сибири, россия, республика хакасия
Происшествия, Красноярский край, Абакан, Усть-Абаканский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сибирский федеральный университет, Ураган в Сибири, Россия, Республика Хакасия
В Хакасию и Красноярский край направили два пожарных поезда

В Хакасию и Красноярский край направили пожарные поезда для тушения возгораний

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Красноярская железная дорога (КрасЖд) направила два пожарных поезда в помощь для тушения природных пожаров на территории Хакасии и Красноярского края, сообщается в Telegram-канале компании.
По данным МЧС по Хакасии, в республике прогнозируется усиление ветра. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Аналогичные погодные условия прогнозируются в центральных и южных районах Красноярского края, где ветер будет достигать тех же значений.
Место падения пожилой жительницы Красноярска с балкона 3-го этажа во время шквалистого ветра. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Красноярске пенсионерка упала с балкона во время шквалистого ветра
Вчера, 14:56
"Пожарный поезд со станции Абакан находится на перегоне Тигей – Ташеба (Усть-Абаканский район Хакасии, окрестности города Абакана). Пожарные расчёты поезда оказывают помощь спасателям МЧС в тушении пала сухой травы. Пожарный поезд со станции Саянская вместе со спасателями МЧС принимает участие в ликвидации возгорания в деревне Калиновка (Саянский район Красноярского края). Угрозы железнодорожной инфраструктуре нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе одного пожарного поезда – цистерны со 120 тоннами воды и до 5 тонн пенообразователя.
В соцсетях двух регионов распространяются видео, на которых видно, как сильный ветер сносит крыши и поваливает рекламные щиты и остановки на землю. Так, например, в Красноярске оторвало крышу с корпуса Сибирского федерального университета, отрывает кровли с жилых домов. В Абакане ветер сорвал крышу с многоквартирного дома. В Саяногорске в Хакасии, по данным местных СМИ, без крыши осталось здание полиции.
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана
Вчера, 14:51
 
ПроисшествияКрасноярский крайАбаканУсть-Абаканский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сибирский федеральный университетУраган в СибириРоссияРеспублика Хакасия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала