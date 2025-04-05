https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

Война всех против всех началась официально. Победителем будет Россия

Война всех против всех началась официально. Победителем будет Россия - РИА Новости, 05.04.2025

Война всех против всех началась официально. Победителем будет Россия

Если бы Трамп объявил глобальную войну тарифов в свой первый президентский срок, его после мгновенного и единогласного импичмента сейчас бы выволакивали из... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:00:00+03:00

2025-04-05T08:00:00+03:00

2025-04-05T08:24:00+03:00

сша

россия

китай

дмитрий медведев

евросоюз

еврокомиссия

дональд трамп

пошлины

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Если бы Трамп объявил глобальную войну тарифов в свой первый президентский срок, его после мгновенного и единогласного импичмента сейчас бы выволакивали из Овального кабинета в наручниках под крики "Cмерть русскому шпиону!".Начало светопреставления в панике, злобе или ярости прокомментировали уже все прямо или косвенно затронутые, и на этом фоне обращает на себя особое внимание просветленное молчание Кремля. Профессиональные антитрамписты и русофобы могут углядеть в этом подтверждение коварной американо-российской игры, но отсутствие громких заявлений со стороны России означает только то, что Путин обо всем этом сказал еще три года назад и добавить к этому нечего и не для чего.Расследователи "договорняков" будут, конечно, расстроены, но в нынешнем идеальном шторме виноват не Трамп и не Путин: получилось так, что накопившиеся за многие десятилетия противоречия сорвали ранее работавшие клапаны и Трамп лишь ускорил уже давно назревавшие процессы.На самом деле он хотел сделать практически то же самое в свою первую каденцию, но он не успел и ему не дали. Тот, у кого оперативная память больше, чем у золотой рыбки, может легко убедиться в том, что в 2018 году Трамп говорил про тарифы дословно то же самое и даже успел их частично ввести, а также у него чесались руки по поводу Ирана и Китая.Сейчас же Трамп, воодушевленный карт-бланшем избирателей и взбешенный противодействием реальных и вымышленных врагов, хочет закрыть все гештальты разом (он очень любит многоходовки, но короткие). Если совсем просто, то ковровые тарифы, по мнению Трампа, должны, с одной стороны, снизить торговый дефицит и государственный долг США, с другой — помочь осуществить историческую реиндустриализацию страны (то есть вернуть производство всего в Штаты), а с третьей — поставить на колени как своевольных и предательских союзников (ЕС), так и противников, главным из которых является Китай.Но проблема в том, что Трамп совершенно явно пытается откусить сразу несколько кусков от разных тортов, не принимая в расчет гарантированную аллергию, кариес и непроходимость дыхательных путей: практически все его задумки имеют обратную сторону, которая обнуляет или ухудшает изначальную позицию. Например, закрыть многотриллионный госдолг США за счет ввозных пошлин совершенно невозможно. По самым приблизительным подсчетам, новые пошлины могут за ближайшие десять лет сгенерировать не более 3,1 триллиона долларов, что меньше одного процента в год от нынешнего госдолга США. Чтобы хотя бы на бумаге математика сошлась, многие тарифы нужно довести до 100%, а это значит, что в стране никто не сможет ничего покупать по удвоенным ценам. В свою очередь, гипотетическая "реиндустриализация" должна волшебным образом создать кучу рабочих мест и, соответственно, новую налоговую базу, обогащающую государство. Но новые тарифы автоматически замедляют торговлю, поднимают внутренние цены (то есть это налог на граждан), сокращают рентабельность, замедляют инвестиции и так далее. И так практически по всем хотелкам, планам и расчетам. Прибавим сюда активное противодействие изнутри (потенциальный политический, юридический и организационный коллапс) и снаружи (вспомним клятвенное обещание главы Еврокомиссии встать вместе грудью, дать отпор и тому подобное).Давнее желание нейтрализовать Иран и лишить его нефтяных доходов также может икнуться в самых неожиданных местах. Священная реиндустриализация потребует много дешевой энергии, но гипотетическая бомбежка Ирана или кардинальное усиление антииранских нефтяных санкций гарантированно и мгновенно поднимет мировые цены на энергоносители. Высокие цены на газ и нефть делают выгодными поставки американских энергоносителей в Европу, но это также очень выгодно России.В случае с Китаем все еще сложнее, масштабнее и непредсказуемее. Китай в ответ на пошлины Трампа ввел свои зеркальные тарифы в 34%, заблокировал часть импорта сельхозпродукции из США и ввел ограничения на десятки американских компаний. По сигналам из страны, Китай готов бодаться по-взрослому. С учетом того, что получивший по носу Евросоюз может внезапно полюбить "тиранический" Китай против США, здесь тоже будет явно не так, как живописует себе Большой Дональд.В общем и целом становится очевидно, что неограниченные возможности "самого могущественного человека" на Земле имеют серьезные ограничения. Однако Трамп закусил удила и сворачивать не намерен: он уже пообещал, что пойдет до конца, а США ждет "бум!" и, соответственно, громкий "бум!" ждет весь коллективный Запад.Это означает, что на наших глазах до скорости света разгоняется процесс, предсказанный российским президентом еще в 2022 году на Валдае: "Исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир".Сейчас это признают уже и на Западе: "Протекционистская политика Трампа может преобразовать природу отношений ЕС и США и ускорить тенденцию к многополярности"; "Новые пошлины Трампа могут ослабить позиции доллара и знаменовать конец американского века"; "Тарифы Трампа — это конец глобализации. Европа не может вести торговую войну".Европа может потерять на тарифах Трампа больше, чем они собирались наскрести на подготовку к войне с Россией и помощь Украине, — и нам это выгодно. Новые тарифы значительно замедлят и удорожат военное производство в Европе — и нам это выгодно. Разрыв старых торговых и производственных цепочек дает нам новые возможности — и нам это выгодно. Стать новой тихой гаванью для обиженных и оскорбленных Трампом (с фильтрацией и локализацией производства) — выгодно. Одновременно торговать и сотрудничать с США там, где соблюдаются наши национальные интересы, — выгодно.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что теперь "по бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага".Однако эта музыка будет долгой и громкой, если в ней заменить батарейки, и поэтому мы не просто сидим, а формируем ситуацию в свою пользу по максимуму. Наша героическая армия идет вперед — и это главный аргумент в любых политических и экономических коллизиях: спецпосланник президента Дмитриев в Вашингтоне не даст соврать, так же как и мистическое отсутствие России в черном тарифном списке Трампа.

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https://ria.ru/20250404/poshliny-2009417839.html

https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html

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сша

россия

китай

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сша, россия, китай, дмитрий медведев, евросоюз, еврокомиссия, дональд трамп, пошлины, торговые пошлины, аналитика