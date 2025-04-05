https://ria.ru/20250405/platform-2009472638.html

Опубликованы кадры применения дистанционно управляемых платформ в зоне СВО

Опубликованы кадры применения дистанционно управляемых платформ в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025

Опубликованы кадры применения дистанционно управляемых платформ в зоне СВО

Минобороны показало кадры применения дистанционно управляемых платформ военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском направлении зоны СВО. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T05:08:00+03:00

2025-04-05T05:08:00+03:00

2025-04-05T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Минобороны показало кадры применения дистанционно управляемых платформ военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском направлении зоны СВО. "Военнослужащие 1-ой отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады группировки войск "Центр" показали разработанные и применяемые платформы на пульте дистанционного управления, которые используются для огневой поддержки штурмовых групп, а также доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов на линию боевого соприкосновения на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении оборонного ведомства. Минобороны уточняет, что на данный момент новейшие наземные робототехнические комплексы (НРТК) проходят апробацию в условиях реальных боевых действий и хорошо зарекомендовывают себя у бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой. "Ехали по траве, их практически не было заметно, отстрелялись по ДОТам (долговременным огневым точкам – ред.) и укреплениям противника. Противник ничего не понял, такой эффект неожиданности был для них, платформы близко заехали к позициям противника, отстреляли и потом пошла живая сила и заняла позиции… все это в разработке, в основном нужна доставка…к ним прицепить можно прицепы, а также при необходимости можем применять для эвакуации раненых военнослужащих", - рассказал гранатометчик Богдан Иванов.

https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395789.html

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вооруженные силы рф