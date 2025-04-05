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Опубликованы кадры применения дистанционно управляемых платформ в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/platform-2009472638.html
Опубликованы кадры применения дистанционно управляемых платформ в зоне СВО
Опубликованы кадры применения дистанционно управляемых платформ в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025
Опубликованы кадры применения дистанционно управляемых платформ в зоне СВО
Минобороны показало кадры применения дистанционно управляемых платформ военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском направлении зоны СВО. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T05:08:00+03:00
2025-04-05T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Минобороны показало кадры применения дистанционно управляемых платформ военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском направлении зоны СВО. "Военнослужащие 1-ой отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады группировки войск "Центр" показали разработанные и применяемые платформы на пульте дистанционного управления, которые используются для огневой поддержки штурмовых групп, а также доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов на линию боевого соприкосновения на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении оборонного ведомства. Минобороны уточняет, что на данный момент новейшие наземные робототехнические комплексы (НРТК) проходят апробацию в условиях реальных боевых действий и хорошо зарекомендовывают себя у бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой. "Ехали по траве, их практически не было заметно, отстрелялись по ДОТам (долговременным огневым точкам – ред.) и укреплениям противника. Противник ничего не понял, такой эффект неожиданности был для них, платформы близко заехали к позициям противника, отстреляли и потом пошла живая сила и заняла позиции… все это в разработке, в основном нужна доставка…к ним прицепить можно прицепы, а также при необходимости можем применять для эвакуации раненых военнослужащих", - рассказал гранатометчик Богдан Иванов.
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395789.html
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Опубликованы кадры применения дистанционно управляемых платформ в зоне СВО

Минобороны опубликовало кадры применения платформ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Минобороны показало кадры применения дистанционно управляемых платформ военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском направлении зоны СВО.
"Военнослужащие 1-ой отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады группировки войск "Центр" показали разработанные и применяемые платформы на пульте дистанционного управления, которые используются для огневой поддержки штурмовых групп, а также доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов на линию боевого соприкосновения на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Минобороны уточняет, что на данный момент новейшие наземные робототехнические комплексы (НРТК) проходят апробацию в условиях реальных боевых действий и хорошо зарекомендовывают себя у бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой.
"Ехали по траве, их практически не было заметно, отстрелялись по ДОТам (долговременным огневым точкам – ред.) и укреплениям противника. Противник ничего не понял, такой эффект неожиданности был для них, платформы близко заехали к позициям противника, отстреляли и потом пошла живая сила и заняла позиции… все это в разработке, в основном нужна доставка…к ним прицепить можно прицепы, а также при необходимости можем применять для эвакуации раненых военнослужащих", - рассказал гранатометчик Богдан Иванов.
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