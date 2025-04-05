https://ria.ru/20250405/peregovory-2009535102.html

Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина

Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина - РИА Новости, 05.04.2025

Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что премьер-министры Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин в понедельник в Москве обсудят... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:52:00+03:00

2025-04-05T15:52:00+03:00

2025-04-05T15:52:00+03:00

россия

белоруссия

москва

александр турчинов

михаил мишустин

борис грызлов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_a4eb4a428194046906cf55c97bc7ec45.jpg

МИНСК, 5 апр - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что премьер-министры Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин в понедельник в Москве обсудят широкий спектр вопросов. "Повестка достаточно большая. Учитывая, что это первая встреча Михаила Мишустина и Александра Турчина, естественно, будет рассмотрен максимально широкий спектр вопросов", - сказал Грызлов журналистам в Минске в субботу. Он отметил, что переговоры начнутся днем 7 апреля и пройдут сначала в узком, а затем в широком форматах. Ранее пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что 7 апреля премьер республики Турчин в ходе официального визита в РФ проведет переговоры с российским коллегой Мишустиным.

https://ria.ru/20250403/gryzlov-2009192547.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, москва, александр турчинов, михаил мишустин, борис грызлов