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Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина - РИА Новости, 05.04.2025
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15:52 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/peregovory-2009535102.html
Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина
Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина - РИА Новости, 05.04.2025
Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что премьер-министры Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин в понедельник в Москве обсудят... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:52:00+03:00
2025-04-05T15:52:00+03:00
россия
белоруссия
москва
александр турчинов
михаил мишустин
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МИНСК, 5 апр - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что премьер-министры Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин в понедельник в Москве обсудят широкий спектр вопросов. "Повестка достаточно большая. Учитывая, что это первая встреча Михаила Мишустина и Александра Турчина, естественно, будет рассмотрен максимально широкий спектр вопросов", - сказал Грызлов журналистам в Минске в субботу. Он отметил, что переговоры начнутся днем 7 апреля и пройдут сначала в узком, а затем в широком форматах. Ранее пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что 7 апреля премьер республики Турчин в ходе официального визита в РФ проведет переговоры с российским коллегой Мишустиным.
https://ria.ru/20250403/gryzlov-2009192547.html
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россия, белоруссия, москва, александр турчинов, михаил мишустин, борис грызлов
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Турчинов, Михаил Мишустин, Борис Грызлов
Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина

Грызлов: премьеры России и Белоруссии обсудят широкий спектр вопросов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МИНСК, 5 апр - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что премьер-министры Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин в понедельник в Москве обсудят широкий спектр вопросов.
«
"Повестка достаточно большая. Учитывая, что это первая встреча Михаила Мишустина и Александра Турчина, естественно, будет рассмотрен максимально широкий спектр вопросов", - сказал Грызлов журналистам в Минске в субботу.
Он отметил, что переговоры начнутся днем 7 апреля и пройдут сначала в узком, а затем в широком форматах.
Ранее пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что 7 апреля премьер республики Турчин в ходе официального визита в РФ проведет переговоры с российским коллегой Мишустиным.
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Посол РФ в Минске рассказал о тесных связях России и Белоруссии
3 апреля, 19:02
 
РоссияБелоруссияМоскваАлександр ТурчиновМихаил МишустинБорис Грызлов
 
 
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