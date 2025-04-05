https://ria.ru/20250405/peregovory-2009535102.html
Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина
Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина - РИА Новости, 05.04.2025
Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что премьер-министры Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин в понедельник в Москве обсудят... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:52:00+03:00
2025-04-05T15:52:00+03:00
2025-04-05T15:52:00+03:00
россия
белоруссия
москва
александр турчинов
михаил мишустин
борис грызлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_a4eb4a428194046906cf55c97bc7ec45.jpg
МИНСК, 5 апр - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что премьер-министры Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин в понедельник в Москве обсудят широкий спектр вопросов. "Повестка достаточно большая. Учитывая, что это первая встреча Михаила Мишустина и Александра Турчина, естественно, будет рассмотрен максимально широкий спектр вопросов", - сказал Грызлов журналистам в Минске в субботу. Он отметил, что переговоры начнутся днем 7 апреля и пройдут сначала в узком, а затем в широком форматах. Ранее пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что 7 апреля премьер республики Турчин в ходе официального визита в РФ проведет переговоры с российским коллегой Мишустиным.
https://ria.ru/20250403/gryzlov-2009192547.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_21ff6c8036a43e0bb5e799a4a75b8fe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, александр турчинов, михаил мишустин, борис грызлов
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Турчинов, Михаил Мишустин, Борис Грызлов
Грызлов рассказал о повестке переговоров Мишустина и Турчина
Грызлов: премьеры России и Белоруссии обсудят широкий спектр вопросов