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В Пензе эвакуируют жильцов многоэтажки из-за сильного задымления
В Пензе эвакуируют жильцов многоэтажки из-за сильного задымления - РИА Новости, 05.04.2025
В Пензе эвакуируют жильцов многоэтажки из-за сильного задымления
Жителей многоквартирного дома в Пензе эвакуируют из-за сильного задымления после пожара в одной из квартир, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:35:00+03:00
2025-04-05T13:35:00+03:00
2025-04-05T13:45:00+03:00
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САРАТОВ, 5 апр - РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Пензе эвакуируют из-за сильного задымления после пожара в одной из квартир, сообщили в региональном главке МЧС. "Сообщение о пожаре на улице Клары Цеткин в Пензе поступило сегодня в 12.24 мск. Выгорела часть квартиры на площади 30 квадратных метров на третьем этаже девятиэтажного дома. В настоящее время пожар ликвидирован, из-за сильного задымления в подъезде продолжается эвакуация жильцов", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Уточняется, что на тушение пожара привлекалось семь единиц техники и 27 человек личного состава.
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происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Пензе эвакуируют жильцов многоэтажки из-за сильного задымления
Жильцов дома в Пензе эвакуируют из-за сильного задымления после пожара