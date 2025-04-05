Рейтинг@Mail.ru
В Пензе эвакуируют жильцов многоэтажки из-за сильного задымления - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 05.04.2025 (обновлено: 13:45 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/penza-2009514185.html
В Пензе эвакуируют жильцов многоэтажки из-за сильного задымления
В Пензе эвакуируют жильцов многоэтажки из-за сильного задымления - РИА Новости, 05.04.2025
В Пензе эвакуируют жильцов многоэтажки из-за сильного задымления
Жителей многоквартирного дома в Пензе эвакуируют из-за сильного задымления после пожара в одной из квартир, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:35:00+03:00
2025-04-05T13:45:00+03:00
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009514727_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8e5de03f6a43393d8c09ea2421b856e.jpg
САРАТОВ, 5 апр - РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Пензе эвакуируют из-за сильного задымления после пожара в одной из квартир, сообщили в региональном главке МЧС. "Сообщение о пожаре на улице Клары Цеткин в Пензе поступило сегодня в 12.24 мск. Выгорела часть квартиры на площади 30 квадратных метров на третьем этаже девятиэтажного дома. В настоящее время пожар ликвидирован, из-за сильного задымления в подъезде продолжается эвакуация жильцов", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Уточняется, что на тушение пожара привлекалось семь единиц техники и 27 человек личного состава.
https://ria.ru/20250404/pozhar-2009430910.html
пенза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009514727_0:0:1075:807_1920x0_80_0_0_8ca1d396413da4cc7d977587d6c9a4d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Пензе эвакуируют жильцов многоэтажки из-за сильного задымления

Жильцов дома в Пензе эвакуируют из-за сильного задымления после пожара

© Фото : МЧС Пензенской области/TelegramЭвакуация жителей многоквартирного дома в Пензе. 5 апреля 2025
Эвакуация жителей многоквартирного дома в Пензе. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : МЧС Пензенской области/Telegram
Эвакуация жителей многоквартирного дома в Пензе. 5 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 5 апр - РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Пензе эвакуируют из-за сильного задымления после пожара в одной из квартир, сообщили в региональном главке МЧС.
"Сообщение о пожаре на улице Клары Цеткин в Пензе поступило сегодня в 12.24 мск. Выгорела часть квартиры на площади 30 квадратных метров на третьем этаже девятиэтажного дома. В настоящее время пожар ликвидирован, из-за сильного задымления в подъезде продолжается эвакуация жильцов", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Уточняется, что на тушение пожара привлекалось семь единиц техники и 27 человек личного состава.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Пензе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Пензе потушили пожар на складе
4 апреля, 19:52
 
ПроисшествияПензаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала