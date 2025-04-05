https://ria.ru/20250405/pasha-tekhnik-2009464822.html

Тело Паши Техника перевезут из Таиланда в Москву

Тело Паши Техника перевезут из Таиланда в Москву - РИА Новости, 05.04.2025

Тело Паши Техника перевезут из Таиланда в Москву

Тело рэп-исполнителя Паши Техника (Павел Ивлев), скончавшегося в Таиланде на 41-м году жизни, перевезут в Москву, сообщил менеджер артиста Марк Флинк (Яровный). РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T02:14:00+03:00

2025-04-05T02:14:00+03:00

2025-04-05T06:24:00+03:00

москва

таиланд

пхукет (остров)

павел ивлев

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тело рэп-исполнителя Паши Техника (Павел Ивлев), скончавшегося в Таиланде на 41-м году жизни, перевезут в Москву, сообщил менеджер артиста Марк Флинк (Яровный)."Довезем до Москвы. Далее объявим место прощания. И кладбище", — написал он в своем Telegram-канале. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу — что решается сложный вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем у него началось кровоизлияние. Паша Техник — российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009451323.html

москва

таиланд

пхукет (остров)

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москва, таиланд, пхукет (остров), павел ивлев