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Тело Паши Техника перевезут из Таиланда в Москву - РИА Новости, 05.04.2025
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02:14 05.04.2025 (обновлено: 06:24 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/pasha-tekhnik-2009464822.html
Тело Паши Техника перевезут из Таиланда в Москву
Тело Паши Техника перевезут из Таиланда в Москву - РИА Новости, 05.04.2025
Тело Паши Техника перевезут из Таиланда в Москву
Тело рэп-исполнителя Паши Техника (Павел Ивлев), скончавшегося в Таиланде на 41-м году жизни, перевезут в Москву, сообщил менеджер артиста Марк Флинк (Яровный). РИА Новости, 05.04.2025
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москва
таиланд
пхукет (остров)
павел ивлев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тело рэп-исполнителя Паши Техника (Павел Ивлев), скончавшегося в Таиланде на 41-м году жизни, перевезут в Москву, сообщил менеджер артиста Марк Флинк (Яровный)."Довезем до Москвы. Далее объявим место прощания. И кладбище", — написал он в своем Telegram-канале. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу — что решается сложный вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем у него началось кровоизлияние. Паша Техник — российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
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москва, таиланд, пхукет (остров), павел ивлев
Москва, Таиланд, Пхукет (остров), Павел Ивлев
Тело Паши Техника перевезут из Таиланда в Москву

Тело скончавшегося в Таиланде Паши Техника перевезут в Москву

© Фото : Московские суды общей юрисдикцииПаша Техник
Паша Техник - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Паша Техник. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тело рэп-исполнителя Паши Техника (Павел Ивлев), скончавшегося в Таиланде на 41-м году жизни, перевезут в Москву, сообщил менеджер артиста Марк Флинк (Яровный).
"Довезем до Москвы. Далее объявим место прощания. И кладбище", — написал он в своем Telegram-канале.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу — что решается сложный вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем у него началось кровоизлияние.
Паша Техник — российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
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МоскваТаиландПхукет (остров)Павел Ивлев
 
 
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