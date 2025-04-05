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Секретное оружие Илона Маска наполовину русское

Секретное оружие Илона Маска наполовину русское - РИА Новости, 05.04.2025

Секретное оружие Илона Маска наполовину русское

Одна из самых обсуждаемых тем последнего времени в США — "молодые инквизиторы", шесть юных компьютерных гениев, так называемые техноновички, которые в рамках... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:00:00+03:00

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Одна из самых обсуждаемых тем последнего времени в США — "молодые инквизиторы", шесть юных компьютерных гениев, так называемые техноновички, которые в рамках Департамента эффективности правительства (DOGE), руководимого Илоном Маском, бесконтрольно реформируют американский государственный аппарат. Ну как реформируют? Скорее разрушают, но выглядит пока этот процесс весьма привлекательно. По крайней мере, упразднение USAID и частичное закрытие "Радио Свобода"* — их рук дело.Их зовут Акаш Бобба, Эдвард Користин, Люк Фарритор, Готье Коул Киллиан, Гэвин Клигер и Итан Шаотран — и им от 18 до 24 лет.Нас в этом списке интересует № 2 — Эдвард Користин (Coristine) с сетевым никнеймом Bigballs, который в свои 19 лет уже успел испортить себе репутацию разнообразными эпатажными выходками. После школы он немного поработал в компании своего отца Чарльза Користина LesserEvil, производящей закуски типа чипсов, но там юному гению было скучно, и он быстро перешел под крыло Илона Маска в кампанию Neurolink, которая разрабатывает электронные чипы, внедряемые в мозг человека. Пока декларируются только благородные медицинские цели, но там и до создания киборгов уже недалеко.Дело в том, что Эдвард Користин наполовину русский: его мать Анна Мартынова — дочь бывшего сотрудника КГБ СССР Валерия Мартынова, ставшего предателем и работавшего на ЦРУ и ФБР, разоблаченного по наводке Олдрича Эймса в 1985 году и расстрелянного по приговору военного суда в 1987-м. Случай уникальный в современной истории предательства.Мартынов попался на тщеславии, как и многие предатели и перебежчики. Однако его случай показателен тем, что он изначально не хотел предавать родину, а вполне искренне пытался строить успешную карьеру в КГБ СССР. Технически одаренный и образованный молодой человек работал в советской разведке по научно-технической линии и в 1980 году прибыл в Вашингтон как раз для того, чтобы устанавливать связи среди многочисленных ученых и студентов университетов и научных центров Восточного побережья США.И ему это успешно удавалось. Он быстро рос по служебной линии, получил звание подполковника, не достигнув и 40 лет. Его ставили в пример другим сотрудникам, и он регулярно приносил важную информацию из мира науки. Но однажды к нему подошли американцы и сказали: все, что ты получал и передавал в Москву, — подстава. Все твои "агенты" среди ученых и инженеров — на самом деле сотрудники ФБР или работают на контрразведку.Это не первый случай в практике разведок, когда создается фиктивная сеть агентуры. Как правило, такой прием используется не для дискредитации сотрудника разведки, а как канал поставки дезинформации. В сфере научно-технической разведки это очень тонкая операция, поскольку поставляемая деза должна достоверно выглядеть. Для ее создания привлекают действующих ученых, чтобы в итоге появились сложные материалы, сочетающие в себе и достоверные детали, и фальшивые. Тут нужно соблюдать тонкую грань, чтобы просто ненароком не засветить подлинные направления исследований и в то же время пустить противника по ложному следу.Американцы подобным образом заморачивались недолго. Вся операция была затеяна не для создания канала дезинформации, а для того, чтобы поймать на крючок самого Мартынова. Психологический профиль, видимо, показывал, что он слишком тщеславен, чтобы признаться в своих ошибках. Если бы Мартынов тогда честно признался в резидентуре, что на него вышли американцы и предлагают сотрудничество, всю ситуацию можно было бы повернуть с ног на голову. Наоборот, именно Мартынов стал бы каналом поставки дезинформации для ЦРУ — и ничего плохого с ним бы дальше не случилось. Даже медаль получил бы, хотя генералом точно никогда бы не стал.Но человеку необязательно становиться генералом. Эту простую мысль Валерий Мартынов опять же в силу тщеславия понять не мог и согласился работать на американцев. Помимо чисто технической информации, Мартынов раскрыл имена нескольких реальных агентов КГБ в США и выдал действующих сотрудников. На беду, он слишком много знал: у руководства вашингтонской резидентуры была старорежимная привычка отмечать местоположение агентов на карте города булавками. И любой сотрудник, включая Мартынова, мог эту карту наблюдать хотя бы во время ежедневных утренних планерок.Его раскрыл Олдрич Эймс, после чего под фальшивым предлогом Мартынова вызвали в Москву, арестовали прямо в аэропорту, судили и расстреляли 28 мая 1987-го в возрасте 41 года. Нанесенный им ущерб был весьма велик.Его жене Наталье за два года следствия разрешили встретиться с ним только четыре раза. В Москве по понятным причинам члены семьи расстрелянного предателя стали изгоями. У них не конфисковали имущество. Мартынов получал от ЦРУ мизерные суммы, буквально 200-300 долларов в месяц. Американцы готовили перспективного молодого сотрудника КГБ СССР "на вырост" — у него были прекрасные перспективы карьерного роста.После 1991 года Наталья Мартынова обратилась в посольство США за материальной помощью. Обычно такой практики в ЦРУ нет, но в 1995 году ей помогли вместе с семьей переехать в США и предоставили Наталье и детям американское гражданство. Его сын Александр работал полицейским в штате Вирджиния, а дочь Анна окончила бизнес-школу и вышла замуж за Чарльза Користина, владельца крупной фирмы по производству закусок — снеков. И вот у них родился Эдвард, явно унаследовавший от деда любовь к техническим дисциплинам и науке. Правда, его поведение уже в 19 лет свидетельствует о все том же неумеренном тщеславии, свойственном многим юным компьютерным гениям.История семьи Мартыновых — это пример относительно счастливого завершения истории про предателей и перебежчиков. Как правило, жизнь потомков и некоторых других членов семей предателей складывается грустно и неудачно. Жена недавно умершего Гордиевского Лейла отсудила у него половину имущества, а дочери отказались от предателя, прямым текстом высказав ему, что они думают о его поступке. Жена Шевченко покончила с собой через месяц после его бегства, а сын Геннадий, работавший в Швейцарии в советском посольстве, был отозван в Москву. Впоследствии он начал жизнь заново, сменив фамилию. В крайне редких случаях семья поддерживает предательство, это не то преступление, которое можно оправдать в семейном кругу. Но все равно рано или поздно дело заканчивается денежными разборками, бытовыми сложностями взаимоотношений, судебными тяжбами и алкоголизмом.Молодой Эдвард Користин еще подростком пытался создавать множество стартапов, один из который представлял собой разработку русскоязычного бота для одного из мессенджеров на российском рынке. Никто не может сейчас сказать, было ли это мимолетное увлечение рефлексией своего происхождения (по-русски он не говорит) или же просто был оценен масштаб российского рынка. Сейчас 19-летний Користин обладает какими-то фантастическими полномочиями в правительстве Трампа, включая должность советника министра внутренней безопасности.Внуки за дедов, конечно, не отвечают, но определенного внимания эта коллизия заслуживает. В историях про предательство никогда не бывает счастливого конца, а жизнь молодого компьютерного гения пока только набирает обороты. Почти наверняка в его семье есть какая-то легенда или миф о деде, если не оправдывающая, то хотя бы объясняющая тот поступок. Главное, чтобы она не формировала образ врага из СССР и России, иначе это может далеко завести и Эдварда Користина и даже Илона Маска, который в силу собственного происхождения очень трепетно относится к корням.* Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

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аналитика, ссср, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), агентство по международному развитию сша, фбр, илон маск