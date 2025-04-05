https://ria.ru/20250405/orsk-2009550008.html
В Орске обнаружили новый очаг природного пожара
В Орске обнаружили новый очаг природного пожара - РИА Новости, 05.04.2025
В Орске обнаружили новый очаг природного пожара
Пожарные тушат новый очаг ландшафтного возгорания в оренбургском Орске, где ранее локализовали горение сухой травы на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:51:00+03:00
2025-04-05T17:51:00+03:00
2025-04-05T19:44:00+03:00
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Пожарные тушат новый очаг ландшафтного возгорания в оренбургском Орске, где ранее локализовали горение сухой травы на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в районе улицы Крайняя в Орске загорелась сухая трава. МЧС области публиковало видео с места происшествия, по кадрам которого было видно, что район города окутан дымом. Позже ведомство сообщило, что распространение огня локализовано на площади 15 гектаров. Отмечалось, что угрозы жилым домам нет. "Огнеборцы продолжают борьбу с ландшафтным пожаром в Орске. Еще один очаг возгорания в районе моста через Орь. Работают расчеты 10 и 24 ПСЧ. Угрозы жилым домам нет",- говорится в новом релизе ГУ МЧС по Оренбургской области.
https://ria.ru/20250405/pozhary-2009527336.html
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происшествия, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Орск, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Орске обнаружили новый очаг природного пожара
В Орске тушат новый очаг ландшафтного пожара на площади 15 гектаров