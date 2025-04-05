https://ria.ru/20250405/orsk-2009468202.html

Мэр Орска рассказал, когда будут известны причины прорыва дамбы в городе

Мэр Орска рассказал, когда будут известны причины прорыва дамбы в городе - РИА Новости, 05.04.2025

Мэр Орска рассказал, когда будут известны причины прорыва дамбы в городе

Причины прорыва дамбы в Орске в апреле 2024 года, который привел к затоплению старой части города, станут известны в июле после завершения экспертизы, сообщил... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T03:22:00+03:00

2025-04-05T03:22:00+03:00

2025-04-05T03:22:00+03:00

орск

оренбургская область

урал

денис паслер

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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ОРСК (Оренбургская область), 5 апр – РИА Новости. Причины прорыва дамбы в Орске в апреле 2024 года, который привел к затоплению старой части города, станут известны в июле после завершения экспертизы, сообщил РИА Новости мэр города Артем Воробьев. Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер (возглавлял регион до марта 2025 года) заявлял, что для установления причин разрушения дамбы будет заказана экспертиза, результаты которой будут опубликованы публично. "В сентябре подписан договор (о проведении экспертизы – ред.), в конце июля мы ждем экспертизу, результаты передадут комиссии Ростехнадзора", - рассказал Воробьев. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов.

https://ria.ru/20250404/pensionerka-2009256135.html

орск

оренбургская область

урал

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орск, оренбургская область, урал, денис паслер, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)