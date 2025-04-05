https://ria.ru/20250405/opasnost-2009477671.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 05.04.2025

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T06:59:00+03:00

2025-04-05T06:59:00+03:00

2025-04-05T06:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/81/1533818122_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_79360b2d59752b250251e82c24d34f24.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. Желтый уровень воздушной опасности был объявлен в регионе в 00.28 мск, она продлилась более шести часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250405/gusev-2009477578.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)