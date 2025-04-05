https://ria.ru/20250405/odessa-2009534971.html

Вооруженный житель Одессы пытался вызволить сына из военкомата

Вооруженный житель Одессы пытался вызволить сына из военкомата - РИА Новости, 05.04.2025

Вооруженный житель Одессы пытался вызволить сына из военкомата

Житель Одессы пытался вызволить сына из местного военкомата, вооружившись ружьем, сообщило в субботу местное издание "Думская". РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:52:00+03:00

2025-04-05T15:52:00+03:00

2025-04-05T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Житель Одессы пытался вызволить сына из местного военкомата, вооружившись ружьем, сообщило в субботу местное издание "Думская". "В Одессе мужчина с оружием пришел в военкомат вызволять сына", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской". Как сообщили в издании, мужчину с оружием заметили у стен военкомата в субботу утром. В ходе проверки было установлено, что оружие официально зарегистрировано. По данным издания, мужчине пока грозит только административная ответственность: за нарушение правил ношения оружия и хулиганство. Удалось ли ему спасти сына, не сообщается. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250404/obmorok-2009448660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесса, украина