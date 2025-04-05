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Вооруженный житель Одессы пытался вызволить сына из военкомата - РИА Новости, 05.04.2025
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15:52 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/odessa-2009534971.html
Вооруженный житель Одессы пытался вызволить сына из военкомата
Вооруженный житель Одессы пытался вызволить сына из военкомата - РИА Новости, 05.04.2025
Вооруженный житель Одессы пытался вызволить сына из военкомата
Житель Одессы пытался вызволить сына из местного военкомата, вооружившись ружьем, сообщило в субботу местное издание "Думская". РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:52:00+03:00
2025-04-05T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Житель Одессы пытался вызволить сына из местного военкомата, вооружившись ружьем, сообщило в субботу местное издание "Думская". "В Одессе мужчина с оружием пришел в военкомат вызволять сына", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской". Как сообщили в издании, мужчину с оружием заметили у стен военкомата в субботу утром. В ходе проверки было установлено, что оружие официально зарегистрировано. По данным издания, мужчине пока грозит только административная ответственность: за нарушение правил ношения оружия и хулиганство. Удалось ли ему спасти сына, не сообщается. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250404/obmorok-2009448660.html
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в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
Вооруженный житель Одессы пытался вызволить сына из военкомата

Житель Одессы с ружьем пытался вызволить сына из военкомата

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Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Житель Одессы пытался вызволить сына из местного военкомата, вооружившись ружьем, сообщило в субботу местное издание "Думская".
Одессе мужчина с оружием пришел в военкомат вызволять сына", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской".
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Как сообщили в издании, мужчину с оружием заметили у стен военкомата в субботу утром. В ходе проверки было установлено, что оружие официально зарегистрировано. По данным издания, мужчине пока грозит только административная ответственность: за нарушение правил ношения оружия и хулиганство. Удалось ли ему спасти сына, не сообщается.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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