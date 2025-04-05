https://ria.ru/20250405/obstrely-2009577276.html

Число погибших в ДНР при обстрелах ВСУ достигло двух

Число погибших в ДНР при обстрелах ВСУ достигло двух - РИА Новости, 05.04.2025

Число погибших в ДНР при обстрелах ВСУ достигло двух

Число погибших граждан в результате обстрелов украинскими войсками ДНР в субботу достигло двух, восемь человек пострадали, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T22:09:00+03:00

2025-04-05T22:09:00+03:00

2025-04-05T22:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

макеевка

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Число погибших граждан в результате обстрелов украинскими войсками ДНР в субботу достигло двух, восемь человек пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр города Макеевка в ДНР Владислав Ключаров сообщал, что мирная жительница 1980 года рождения погибла, еще одна женщина 1988 года рождения пострадала при обстреле украинскими войсками города. Также мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до четырех. "В Кировском районе Макеевки вследствие атаки противника погибла сотрудница производственного предприятия "Рыбный цех" - женщина 1980 года рождения, еще две сотрудницы 2003 и 1988 года рождения пострадали. В Центрально-Городском районе Горловки при атаках ударных БПЛА на легковые автомобили погиб мужчина 1993 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1951 года рождения, мужчина 1991 года рождения, пострадали женщина 1992 года рождения и мужчина 1952 года рождения, также в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получила женщина 1967 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. ОН добавил, что в Никитовском районе Горловки в результате применения украинскими войсками "ствольной артиллерии" пострадала женщина 1954 года рождения. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250405/mask-2009570177.html

https://ria.ru/20250404/ukraina-2009343019.html

горловка

донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, макеевка, денис пушилин, иван приходько, стирол