https://ria.ru/20250405/obstrel-2009457200.html

Украинские войска 59 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 59 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.04.2025

Украинские войска 59 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 101 боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T00:09:00+03:00

2025-04-05T00:09:00+03:00

2025-04-05T00:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 101 боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Пятьдесят девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Пятьдесят девять вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущена 101 единица различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале управления. По данным управления, в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще четыре пострадали. В предыдущие сутки были зафиксированы 15 обстрелов.

https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009448981.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина