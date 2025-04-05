https://ria.ru/20250405/obstrel-2009457200.html
Украинские войска 59 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 59 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.04.2025
Украинские войска 59 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 101 боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T00:09:00+03:00
2025-04-05T00:09:00+03:00
2025-04-05T00:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_0:166:2997:1852_1920x0_80_0_0_3dfed93bfce9886739c9e500275f10d2.jpg
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 101 боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Пятьдесят девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Пятьдесят девять вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущена 101 единица различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале управления. По данным управления, в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще четыре пострадали. В предыдущие сутки были зафиксированы 15 обстрелов.
https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009448981.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_18ba809cef8ed35c0d6a99572716e0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска 59 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 59 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 101 боеприпас