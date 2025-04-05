https://ria.ru/20250405/obschepit-2009551242.html

В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах

В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах - РИА Новости, 05.04.2025

В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах

Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") просит Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T18:08:00+03:00

2025-04-05T18:08:00+03:00

2025-04-05T18:08:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

владислав даванков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") просит Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах, документ есть в распоряжении РИА Новости. Даванков в письме обращает внимание, что в настоящий момент в России являются распространенными диагнозы - ожирение и сахарный диабет, что связано с неправильным питанием. "Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того солёные блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов", - отмечает Даванков. "Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна (Попова - руководитель Роспотребнадзора), рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах", - сказано в обращении. По словам Даванкова, солонки и сахарницы в заведениях общепита следует предоставлять только по запросу посетителя. "Международный опыт показывает, что принятие подобных мер не ограничивает свободу потребителя, но способствует формированию осознанного отношения к питанию, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса", - сказано в письме.

https://rsport.ria.ru/20250122/khodba-1819573794.html

https://ria.ru/20250311/dietolog-2004210882.html

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общество, здоровье - общество, россия, владислав даванков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф