В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах
Даванков предложил исключить размещение солонок и сахарниц на столах в общепитах
© Pixabay / Bru-nOСоль
© Pixabay / Bru-nO
Соль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") просит Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Даванков в письме обращает внимание, что в настоящий момент в России являются распространенными диагнозы - ожирение и сахарный диабет, что связано с неправильным питанием. "Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того солёные блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов", - отмечает Даванков.
Ходьба для похудения: как сжигать калории без особых усилий
22 января, 20:55
"Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна (Попова - руководитель Роспотребнадзора), рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах", - сказано в обращении.
По словам Даванкова, солонки и сахарницы в заведениях общепита следует предоставлять только по запросу посетителя.
"Международный опыт показывает, что принятие подобных мер не ограничивает свободу потребителя, но способствует формированию осознанного отношения к питанию, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса", - сказано в письме.
Врач назвала лучший вариант ужина при диабете
11 марта, 03:17