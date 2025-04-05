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В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах - РИА Новости, 05.04.2025
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18:08 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/obschepit-2009551242.html
В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах
В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах - РИА Новости, 05.04.2025
В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах
Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") просит Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T18:08:00+03:00
2025-04-05T18:08:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
владислав даванков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") просит Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах, документ есть в распоряжении РИА Новости. Даванков в письме обращает внимание, что в настоящий момент в России являются распространенными диагнозы - ожирение и сахарный диабет, что связано с неправильным питанием. "Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того солёные блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов", - отмечает Даванков. "Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна (Попова - руководитель Роспотребнадзора), рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах", - сказано в обращении. По словам Даванкова, солонки и сахарницы в заведениях общепита следует предоставлять только по запросу посетителя. "Международный опыт показывает, что принятие подобных мер не ограничивает свободу потребителя, но способствует формированию осознанного отношения к питанию, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса", - сказано в письме.
https://rsport.ria.ru/20250122/khodba-1819573794.html
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общество, здоровье - общество, россия, владислав даванков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владислав Даванков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах

Даванков предложил исключить размещение солонок и сахарниц на столах в общепитах

© Pixabay / Bru-nOСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Pixabay / Bru-nO
Соль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") просит Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Даванков в письме обращает внимание, что в настоящий момент в России являются распространенными диагнозы - ожирение и сахарный диабет, что связано с неправильным питанием. "Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того солёные блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов", - отмечает Даванков.
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"Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна (Попова - руководитель Роспотребнадзора), рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах", - сказано в обращении.
По словам Даванкова, солонки и сахарницы в заведениях общепита следует предоставлять только по запросу посетителя.
"Международный опыт показывает, что принятие подобных мер не ограничивает свободу потребителя, но способствует формированию осознанного отношения к питанию, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса", - сказано в письме.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладислав ДаванковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФ
 
 
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