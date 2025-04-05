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В Новосибирске пенсионерка погибла, выпав из автобуса
В Новосибирске пенсионерка погибла, выпав из автобуса - РИА Новости, 05.04.2025
В Новосибирске пенсионерка погибла, выпав из автобуса
Пожилая пассажирка выпала из автобуса через незакрытые двери и погибла под его колёсами в Новосибирске, сообщает в субботу СУСК по региону. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T19:00:00+03:00
2025-04-05T19:00:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 5 апр - РИА Новости. Пожилая пассажирка выпала из автобуса через незакрытые двери и погибла под его колёсами в Новосибирске, сообщает в субботу СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело о гибели пожилой женщины по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в пятницу днем в Калининском районе Новосибирска водитель рейсового автобуса, отъезжая от остановки, не закрыл двери, через которые пожилая женщина выпала из салона, а автобус наехал на неё. "В результате 73-летняя женщина была доставлена в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончалась", - сообщили в следственном управлении. Прокуратура, в свою очередь, организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей, а также контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
В Новосибирске пенсионерка погибла, выпав из автобуса
В Новосибирске пенсионерка выпала из автобуса и погибла под его колесами