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В Нью-Дели прошел мотопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 05.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:40 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/nju-deli-2009586564.html
В Нью-Дели прошел мотопробег в честь 80-летия Победы
В Нью-Дели прошел мотопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 05.04.2025
В Нью-Дели прошел мотопробег в честь 80-летия Победы
Посольство России в Индии и Русский дом в Нью-Дели организовали в субботу в столице Индии мотопробег, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T23:40:00+03:00
2025-04-05T23:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
индия
нью-дели
елена ремизова
80-летие победы в великой отечественной войне
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в Индии и Русский дом в Нью-Дели организовали в субботу в столице Индии мотопробег, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Всего в мотопробеге приняли участие более 100 мотоциклистов, в том числе граждане России, Белоруссии и Индии, а возглавляли колонну мотоциклы с знаменем Победы и флагами в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Праздничное мероприятие организовано посольством России и Русским домом совместно с мотоциклетной ассоциацией DBBR при поддержке администрации Нью-Дели. Пробег начался от ворот посольства России в Индии, прошел через центр индийской столицы и завершился у Русского дома в Нью-Дели, где была организована фотовыставка "Мотоциклы на службе Советской Армии" и прошел показ фильма о Великой Отечественной войне. Как отметил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин, мотопробеги в честь Победы в России организуются регулярно, но в Индии это делается впервые. "Мотоциклисты сыграли очень большую роль в той войне. Современные мотоциклетные подразделения также участвовали во многих операциях. Высоко ценю то, что вы провели с нами сегодня немного времени, сделав это событие особенным, создав эту прекрасную атмосферу", - сказал он в ходе выступления. Один из основателей клуба DBBR Ашок Шарма добавил, что этот пробег организован в память об участниках Второй мировой войны как со стороны России, так и Индии. "Это очень важно – помнить о своих предках, о том, что они сделали. Я благодарен посольству России за возможность участвовать в таком мероприятии", - сказал он. Глава Русского дома в Нью-Дели Елена Ремизова отметила, этот мотопробег – лишь часть мероприятий, организованных к годовщине Победы в Великой войне. "Будет организована традиционная акция "Бессмертный бой" и Георгиевская ленточка. Сейчас у нас идут показы фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, каждую пятницу на протяжении последних двух месяцев. И вплоть до 9 мая мы будем продолжать эти показы. У нас запланировано открытие мемориальной доски индийцам, которые получили советские ордена и медали во время Второй мировой войны и после", - сказала она. Глава Русского дома отметила, что впервые в этом году в акции "Бессмертный полк" будут участвовать граждане Индии, которые понесут по улицам Дели портреты своих родственников, участвовавших в борьбе с фашизмом и нацизмом.
https://ria.ru/20250311/sherov-2004253474.html
https://ria.ru/20250216/avtoprobeg-1999699913.html
https://ria.ru/20250327/modi-2007621943.html
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в мире, россия, индия, нью-дели, елена ремизова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Елена Ремизова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Нью-Дели прошел мотопробег в честь 80-летия Победы

Посольство России в Индии организовало мотопробег в честь 80-летия Победы

© AP Photo / Channi AnandНью-Дели, Индия
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Channi Anand
Нью-Дели, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в Индии и Русский дом в Нью-Дели организовали в субботу в столице Индии мотопробег, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Всего в мотопробеге приняли участие более 100 мотоциклистов, в том числе граждане России, Белоруссии и Индии, а возглавляли колонну мотоциклы с знаменем Победы и флагами в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Праздничное мероприятие организовано посольством России и Русским домом совместно с мотоциклетной ассоциацией DBBR при поддержке администрации Нью-Дели.
Пробег начался от ворот посольства России в Индии, прошел через центр индийской столицы и завершился у Русского дома в Нью-Дели, где была организована фотовыставка "Мотоциклы на службе Советской Армии" и прошел показ фильма о Великой Отечественной войне.
Как отметил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин, мотопробеги в честь Победы в России организуются регулярно, но в Индии это делается впервые.
«
"Мотоциклисты сыграли очень большую роль в той войне. Современные мотоциклетные подразделения также участвовали во многих операциях. Высоко ценю то, что вы провели с нами сегодня немного времени, сделав это событие особенным, создав эту прекрасную атмосферу", - сказал он в ходе выступления.
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Один из основателей клуба DBBR Ашок Шарма добавил, что этот пробег организован в память об участниках Второй мировой войны как со стороны России, так и Индии.
«
"Это очень важно – помнить о своих предках, о том, что они сделали. Я благодарен посольству России за возможность участвовать в таком мероприятии", - сказал он.
Глава Русского дома в Нью-Дели Елена Ремизова отметила, этот мотопробег – лишь часть мероприятий, организованных к годовщине Победы в Великой войне.
"Будет организована традиционная акция "Бессмертный бой" и Георгиевская ленточка. Сейчас у нас идут показы фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, каждую пятницу на протяжении последних двух месяцев. И вплоть до 9 мая мы будем продолжать эти показы. У нас запланировано открытие мемориальной доски индийцам, которые получили советские ордена и медали во время Второй мировой войны и после", - сказала она.
Глава Русского дома отметила, что впервые в этом году в акции "Бессмертный полк" будут участвовать граждане Индии, которые понесут по улицам Дели портреты своих родственников, участвовавших в борьбе с фашизмом и нацизмом.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияИндияНью-ДелиЕлена Ремизова80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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