https://ria.ru/20250405/nju-deli-2009586564.html

В Нью-Дели прошел мотопробег в честь 80-летия Победы

В Нью-Дели прошел мотопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 05.04.2025

В Нью-Дели прошел мотопробег в честь 80-летия Победы

Посольство России в Индии и Русский дом в Нью-Дели организовали в субботу в столице Индии мотопробег, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T23:40:00+03:00

2025-04-05T23:40:00+03:00

2025-04-05T23:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

индия

нью-дели

елена ремизова

80-летие победы в великой отечественной войне

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в Индии и Русский дом в Нью-Дели организовали в субботу в столице Индии мотопробег, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Всего в мотопробеге приняли участие более 100 мотоциклистов, в том числе граждане России, Белоруссии и Индии, а возглавляли колонну мотоциклы с знаменем Победы и флагами в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Праздничное мероприятие организовано посольством России и Русским домом совместно с мотоциклетной ассоциацией DBBR при поддержке администрации Нью-Дели. Пробег начался от ворот посольства России в Индии, прошел через центр индийской столицы и завершился у Русского дома в Нью-Дели, где была организована фотовыставка "Мотоциклы на службе Советской Армии" и прошел показ фильма о Великой Отечественной войне. Как отметил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин, мотопробеги в честь Победы в России организуются регулярно, но в Индии это делается впервые. "Мотоциклисты сыграли очень большую роль в той войне. Современные мотоциклетные подразделения также участвовали во многих операциях. Высоко ценю то, что вы провели с нами сегодня немного времени, сделав это событие особенным, создав эту прекрасную атмосферу", - сказал он в ходе выступления. Один из основателей клуба DBBR Ашок Шарма добавил, что этот пробег организован в память об участниках Второй мировой войны как со стороны России, так и Индии. "Это очень важно – помнить о своих предках, о том, что они сделали. Я благодарен посольству России за возможность участвовать в таком мероприятии", - сказал он. Глава Русского дома в Нью-Дели Елена Ремизова отметила, этот мотопробег – лишь часть мероприятий, организованных к годовщине Победы в Великой войне. "Будет организована традиционная акция "Бессмертный бой" и Георгиевская ленточка. Сейчас у нас идут показы фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, каждую пятницу на протяжении последних двух месяцев. И вплоть до 9 мая мы будем продолжать эти показы. У нас запланировано открытие мемориальной доски индийцам, которые получили советские ордена и медали во время Второй мировой войны и после", - сказала она. Глава Русского дома отметила, что впервые в этом году в акции "Бессмертный полк" будут участвовать граждане Индии, которые понесут по улицам Дели портреты своих родственников, участвовавших в борьбе с фашизмом и нацизмом.

https://ria.ru/20250311/sherov-2004253474.html

https://ria.ru/20250216/avtoprobeg-1999699913.html

https://ria.ru/20250327/modi-2007621943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, индия, нью-дели, елена ремизова, 80-летие победы в великой отечественной войне